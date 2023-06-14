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Başakşehir'de Caner Erkin ve Adnan Januzaj ile yollar ayrıldı

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#Başakşehir#Caner Erkin#Adnan Januzaj
Başakşehirde Caner Erkin ve Adnan Januzaj ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 18:54

Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

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Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Caner Erkin, Başakşehir formasıyla 9 maça çıkarken 2 asistlik bir performans sergilemişti.

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Öte yandan Başakşehir, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Adnan Januzaj'ın da takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Fenerbahçe maçının ilk yarısında oyundan alındıktan sonra formasını çıkarıp yere atan ve Emre Belözoğlu'na tepki gösteren Caner Erkin'in ayrılık açıklaması 'Kamuoyuna bilgilendirme' başlığıyla duyurulurken Adnan Januzaj açıklaması 'Teşekkürlerimizle' başlığıyla yayınlandı.

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#Başakşehir#Caner Erkin#Adnan Januzaj

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