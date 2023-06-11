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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe-Başakşehir finalinde erken değişiklikler! Caner Erkin çok sinirlendi

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#Başakşehir#Caner Erkin#Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlundan Fenerbahçe-Başakşehir finalinde erken değişiklikler Caner Erkin çok sinirlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 21:37

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Emre Belözoğlu erken değişiklikler yaparken kenara gelen Caner Erkin öfkelendi.

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Fenerbahçe ile Başakşehir'in kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde ilginç anlar yaşandı.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikasını Fenerbahçe, Batshuayi'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ERKEN HAMLELER

Sahadaki oyuna sık sık kenarda tepki gösteren Başakşehir Teknik Direktörü EMRE BELÖZOĞLU, 34. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Lucas Biglia, Caner Erkin ve Serdar Gürler kenara gelirken Eden Karzev, Lucas Lima ve Adnan Januzaj oyuna giren isimler oldu.

CANER ERKİN'DEN TEPKİ

Kenara gelen Serdar Gürler doğrudan soyunma odasına giderken Caner Erkin de bu karara tepki gösterdi.

Tecrübeli futbolcu, kenara gelirken çok sinirlendi ve formasını çıkarıp fırlattı.

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#Başakşehir#Caner Erkin#Emre Belözoğlu

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