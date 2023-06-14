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Son Dakika: Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yola devam! Kulüpten paylaşım...

Güncelleme Tarihi:

#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Türkiye Kupası
Son Dakika: Başakşehirde Emre Belözoğlu ile yola devam Kulüpten paylaşım...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 16:07

Başakşehir'de yeni sezonda göreve devam edip etmeyeceği yönünde belirsizlikler olduğu ileri sürülen Emre Belözoğlu ile ilgili açıklama geldi.

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Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlamalarına başlandığını açıkladı.

'BAŞKANLA GÖRÜŞMEDEN KARAR ALMAM' DEMİŞTİ

İstanbul ekibinde geleceği hakkında Ziraat Türkiye Kupası final maçında konuşan Emre Belözoğlu, "Başakşehir'de bildiğim kadarıyla 1 sene daha mukavelem var. Ben Başakşehir'de kontratları imzalarken hiç bakmıyorum. Ben buradayım. Göksel Gümüşdağ başkanımızla çok yakın bir ilişkim var. Ben başkanla konuşmadan futbolcuyken de karar almadım. Teknik adamıyım şu an. Onla konuşmadan karar almam. Hedefim, Avrupa'da teknik direktörlük yapmak. Bazı takımlarla adım geçiyor, bunlar yalan. Bir takımı çalıştırırken bunu yapmam. 1 sene daha mukavelem var. Kimseyle konuşmadan bir şey demem" demişti.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

42 yaşındaki teknik adamın kararı merak edilirken Başakşehir, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu; 2023-2024 sezonunun planlaması ve gerçekleştirilecek transferler için toplantıda bir araya geldiler." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

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