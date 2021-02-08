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GeriFutbol Başakşehir kupada Fenerbahçe'ye karşı! 7 oyuncu sakat, artı 4 de şüpheli...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Başakşehir kupada Fenerbahçe'ye karşı! 7 oyuncu sakat, artı 4 de şüpheli...

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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Medipol Başakşehir, son 16 turunda da Tuzlaspor'u 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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- Eksikler

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor.

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Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç günü netlik kazanacak.

Başakşehir kupada Fenerbahçeye karşı 7 oyuncu sakat, artı 4 de şüpheli...

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