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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, kupada Başakşehir'i konuk edecek! Takımda 3 eksik...

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Fenerbahçe, kupada Başakşehir'i konuk edecek! Takımda 3 eksik...
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı.

Fenerbahçede Pelkas saha çalışmalarına başladı Tisserand...
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- Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.

 

Fenerbahçe, kupada Başakşehiri konuk edecek Takımda 3 eksik...

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