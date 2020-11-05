Başakşehir kazandı, grup karıştı! İşte H Grubu puan durumu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United ile karşı karşıya gelirken turuncu-lacivertliler maçı Demba Ba ve Cisca'nın golleriyle 2-1 kazanmayı bildi. İlk iki maçta başarılı bir futbol ortaya koyan fakat sonuca gidemeyen temsilcimiz H Grubu'nda dengeleri de değiştirdi.

LEIPZIG PSG'Yİ DEVİRDİ



Grubun diğer maçında RB Leipzig, 1-0 geride olduğu maçta Almanya'da Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından 3 maç sonunda 6 puanın üzerine çıkan takım olmadı. Lider Manchester United ile aynı puandaki takipçisi Leipzig 6'şar puanla zirveyi paylaşırken PSG ile Başakşehir de üçüncü maçlar sonunda birer galibiyet elde etti.

İŞTE OLUŞAN SON PUAN DURUMU: