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GeriFutbol Başakşehir kazandı, grup karıştı! İşte H Grubu puan durumu
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Haber Giriş: 05.11.2020 - 07:33 | Son Güncelleme:

Başakşehir kazandı, grup karıştı! İşte H Grubu puan durumu

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı muhteşem bir oyunla 2-1 mağlup ederken ülke puanı adına da çok önemli bir iş yapmış oldu. Temsilcimizin 2-1 üstün ayrıldığı mücadele sonrası ise puan tablosu değişti.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United ile karşı karşıya gelirken turuncu-lacivertliler maçı Demba Ba ve Cisca'nın golleriyle 2-1 kazanmayı bildi. İlk iki maçta başarılı bir futbol ortaya koyan fakat sonuca gidemeyen temsilcimiz H Grubu'nda dengeleri de değiştirdi.

Başakşehir 2-1 Manchester United - Maçın özeti ve golleri
Başakşehir 2-1 Manchester United - Maçın özeti ve golleri

LEIPZIG PSG'Yİ DEVİRDİ

Grubun diğer maçında RB Leipzig, 1-0 geride olduğu maçta Almanya'da Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından 3 maç sonunda 6 puanın üzerine çıkan takım olmadı. Lider Manchester United ile aynı puandaki takipçisi Leipzig 6'şar puanla zirveyi paylaşırken PSG ile Başakşehir de üçüncü maçlar sonunda birer galibiyet elde etti.

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İŞTE OLUŞAN SON PUAN DURUMU:

 

Başakşehir kazandı, grup karıştı İşte H Grubu puan durumu

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