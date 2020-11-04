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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Demba Ba geceye damga vurdu! Manchester United maçında tarihe geçti...
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Futbol
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 21:54 | 

Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Demba Ba geceye damga vurdu! Manchester United maçında tarihe geçti...

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile Manchester United arasında oynanan maça Demba Ba damgasını vurdu. Tecrübeli forvet, attığı golle tarihe adını yazdırdı...

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Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü Manchester United karşısında Demba Ba ile buldu. Ba'nın 13. dakikada attığı golle Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış oldu.

2OKAN BURUKTAN İKİ DEĞİŞİKLİK
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OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.

3BAŞAKŞEHİRİN EKSİKLERİ...
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BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ...

Turuncu-lacivertli ekipte, geçen hafta sonu ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Enzo Crivelli ile sakatlığı süren Mahmut Tekdemir kadroda yer almadı.

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Takımla antrenmanlara başlayan ancak henüz hazır olmayan Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu. İstanbul ekibinde bir diğer eksik ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Junior Caiçara.

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Başakşehir Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte takip etti.

6TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARI
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TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARI

Medipol Başakşehir'in, Manchester United ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı. Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlere de asıldı.

7UNITEDA KARŞI 4. GOL
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UNITED'A KARŞI 4. GOL!

Demba Ba, attığı golle birlikte kariyerinde Manchester United'a attığı gol sayısını da 4'e çıkartmış oldu. Tecrübeli forvet, daha önceden United'a karşı Newcastle formasıyla 2, Chelsea ile 1 gol kaydetmişti.

8KARİYERİNDE İLK KEZ...
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KARİYERİNDE İLK KEZ...

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü Manchester United'a atan Demba Ba, ayrıca Avrupa kupaları kariyerinde ceza sahası dışından ilk kez fileleri havalandırmış oldu.

9DROGBANIN ARDINDAN İKİNCİ
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DROGBA'NIN ARDINDAN İKİNCİ

Öte yandan Ba, attığı bu golle Şampiyonlar Ligi tarihinde Didier Drogba'nın ardından gol atan en yaşlı ikinci Afrikalı oyuncu oldu. 35 yaşındaki futbolcu, bu klasmanda 36 yaşındaki Drogba'nın ardından ikinci sıraya geçti.

10İNGİLTERE BUNU KONUŞUYOR
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İNGİLTERE BUNU KONUŞUYOR

Senegalli golcünün attığı gol, İngiltere'de de geniş yankı uyandırdı. Özellikle United'ın savunmada verdiği boşluk sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu.

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Manchester United tüm gücüyle yüklenirken arkasında bıraktığı büyük boşluğu fark eden Visca, harika bir uzun topla Demba Ba'yı buluşturdu. 65 metre boyunca topu süren ve golünü atan Demba Ba, United'a karşı skoru 1-0 yaptı.

12BU GOLÜ TORUNLARIMA NASIL ANLATACAĞIM
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'BU GOLÜ TORUNLARIMA NASIL ANLATACAĞIM?'

Bu gol sonrası BT Sport, 35 yaşındaki Demba Ba'nın tek başına kontra ataktan gelerek gol atmasına şaşkınlığını gösteren bir paylaşım yaptı. İngiliz taraftarlardan bazıları da 'Bu golü torunlarıma nasıl anlatacağım?' diyerek paylaşımda bulundular.

13CHELSEADEN GERRARD GÖNDERMESİ
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CHELSEA'DEN GERRARD GÖNDERMESİ

Chelsea taraftarları da eski oyuncularının golünü paylaşarak ezeli rakipleri United'a dokundurma yaptı. Chelsea taraftarı, Ba'nın golünü Liverpool'a karşı attığı gole de benzetti. O golde Gerrard'ın ayağı kaymış ve Ba, Liverpool'un şampiyonluk ümitlerini bitiren golü atmıştı.

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