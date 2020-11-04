Başakşehir 2-1 Manchester United - Maçın özeti ve golleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir ile Manchester United kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 13. dakikasında Demba Ba ile öne geçen Başakşehir, 40. dakikada Visca ile farkı 2'ye çıkardı.

İkinci golde asisti yapan isim Demba Ba oldu. Manchester United, 43. dakikada Martial ile skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Başakşehir, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Grupta ilk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Başakşehir akınında Bolingoli sol kanattan topu ceza alanına taşıdı. Pasında Demba Ba ortasını yaptı ancak içeride hiçbir Başakşehirli yoktu.

13' Temsilcimiz Başakşehir, İngiliz ekibinin tüm hatlarıyla yüklendiği anda Visca'yla topu kaptı. Onun uzun pasıyla Demba Ba orta alandan bomboş durumda hareketlendi ve ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşla ağları sarstı

21' Başakşehir, Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen top sonrası rakip ceza alanı çevresinde baskı kurdu ancak Manchester savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

40' Deniz Türüç rakip yarı alandaki baskısıyla topu kaptı. Sol kanattan ceza alanına girerken yerden ortasını yaptı. Demba Ba'nın atladığı topa arka tarafta, gerilerden gelen Edin Visca çok sert vurdu ve farkı ikiye çıkardı

43' Manchester ilk etkili pozisyonunda golü buldu. Sol kanattan Luke Shaw'un ortasına kale alanının önünde iyi yükselen Martial, kafayla topu köşeden ağlara yolladı

50' Marcus Rashford sol kanattan topla birlikte ceza alanına sokuldu. Ortasında savunmamız topu uzaklaştırdı.

55' Bruno Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen topu Mert Günok müthiş bir hamleyle çıkarmayı başardı

57' Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında penaltı noktası üzerindeki Aleksic'i aşan top savunmadan sekti. Ceza alanı ön çizgisindeki İrfan Can'ın gelişine vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

79' Başakşehir'de Demba Ba yerini Fredrik Gulbrandsen'e bıraktı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli; Berkay, İrfan Can; Visca, Aleksic, Deniz Türüç; Demba Ba.

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Shaw; Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes; Mata, Rashford, Martial.