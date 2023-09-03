Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski’ye Suudilerden 40 milyon Euro

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Cristiano Ronaldo’nun ardından Karim Benzema, Neymar ve N’Golo Kante gibi birçok dünya yıldızını kadrolarına katan Suudi Arabistan kulüpleri, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan’dan ismi açıklanmayan bir kulüp Barcelona’nın santrforu Robert Lewandowski için Katalan ekibine 40 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Haberde İspanya’da transfer döneminin kapanması nedeniyle yeni bir oyuncu alma şansı olmayan Barça’nın, bu sebeple Lewa’yı takımda tutacağı belirtildi. Barcelona’daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 46 karşılaşmaya çıkan Lewandowski 33 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki santrfor bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada da 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

BARCELONA’NIN BU YAZ SATTIĞI FUTBOLCULAR

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Ousmane Dembele PSG 50 milyon Euro

Antoine Griezmann A.Madrid 20 milyon Euro

Franck Kessie Al-Ahli 12.5 milyon Euro

Nico Gonzalez Porto 8.4 milyon Euro

Abde Ezzalzouli Betis 7.5 milyon Euro

Trincao Sporting 7 milyon Euro

BARCELONA TRANSFERDE MiLYON EURO 102 KÂR ETTi

Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle transfer politikasında radikal bir değişime giden Barcelona, 2023 yaz transfer dönemini 102 milyon Euro kârla kapattı. Bu yaz 5 futbolcuyu kadrosuna katan Barça, sadece Oriol Romelu’ya kiralama bedeli olarak 3.4 milyon Euro ödedi. İlkay Gündoğan ve İnigo Martinez’i ‘serbest’ statüde olmaları nedeniyle bedelsiz olarak transfer eden Katalan kulübü, Joao Felix ve Joao Cancelo için kiralık ücreti ödenmedi. Barcelona bu sezon Ousmane Dembele, Antione Griezmann, Franck Kessie, Nico Gonzalez, Abde Ezzalzouli ve Trincao’nun satışlarından satışlarından 105.4 milyon Euro gelir elde ederken, 9 futbolcuyu kiralık, 4 oyuncuyu bedelsiz olarak gönderdi.