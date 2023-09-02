Hull City deplasmanda Leicester City'yi devirdi! Yunus Akgün ilk 11'de başladı

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İngiltere Championship 5. hafta maçında Leicester City ile Hull City karşılaştı. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda maçı 1-0 kazandı. Maçın tek golünü 15. dakikada Liam Delap kaydetti.

Leicester City'nin Galatasaray'dan transferi Yunus Akgün, yeni takımında maça ilk 11'de başladı ve 53 dakika sahada kaldı.

Hull City'de sezona çok iyi başlayan Ozan Tufan sakatlığı sebebiyle forma giymedi.

Bu sonucun ardından Hull City puanını 10'a yükseltti. Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Leicester City ise 12 puanda kaldı ve liderlik koltuğunu kaybetti.