Barçagate skandalında mesajlar ortaya çıktı! Messi'ye hakaret...

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Katalan basınında 2017 yılında çıkan haberlerin devamında 2020 yılında İspanyol polisi tarafından başlatılan 'Barçagate' isimli yolsuzluk soruşturmasında yeni belgeler ortaya çıktı.

BARÇAGATE NEDİR?

Barçagate soruşturması, dönemin başkanı Bartomeu ve bazı yöneticilerin bir şirket kurup iyi performans göstermeyen futbolcuları sosyal medyada linç ettirmek, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübün isteklerine uymayan futbolcularla ilgili kara propaganda yaptırmak için kulüp kaynaklarını kullandıklarını ortaya çıkarmıştı.

Başta Lionel Messi ve Gerard Pique olmak üzere dönemin yıldız futbolcuları aleyhine yapılan bu kara propagandalar sonucu takımda huzursuzluklar çıkmış, bu kötü paylaşımlardan futbolcu aileleri de etkilenmişti.

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BARTOMEU TUTUKLANDI, BAŞKANLIĞI BIRAKTI

Soruşturma başlayınca başkanlık görevinden istifa eden Bartomeu Mart 2021'de tutuklanmıştı. Bartomeu ile birlikte kulüp genel sekreteri Oscar Grau ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Roman Gomez Ponti de tutuklanmıştı. Bu isimler kısa süre içerisinde şartlı olarak serbest bırakılmıştı.

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI! MESSI'YE HAKARETLER...

İspanya'da yayın yapan El Periodico, Bartomeu döneminde yöneticilerin aralarındaki bazı WhatsApp knuşmalarına ulaştı. Yayınlanan yazışmalarda Bartomeu'nun da bulunduğu ve yöneticilerden oluşan bir grupta Lionel Messi hakkında hakaretler olduğu ifade edildi.

Bartomeu yönetiminde hukuk işleri başkanlığı yapan Roman Gomez Ponti'nin bazı mesajlarda Messi için; "Hormonlu cüce" ve "Lağım faresi" ifadelerini kullandığı belirtilid.

Roman Gomez Ponti, Barçagate davasının en yüksek şüphelisi olarak gösteriliyor.

MESSI: "SUAREZ'E VE BANA DOKUNMA, GERİ KALANIN MAAŞINI DÜŞÜR"



Ortaya çıkan mesajların birinde ise Lionel Messi'nin Ponti'ye maaş bütçesiyle ilgili; "Suarez'e ve bana dokunma, geri kalan varsa maaşlarını düşür" dediği belirtildi.

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"BARTOMEU BENİ KANDIRDI"

Lionel Messi, Barçagate soruşturması sürerken, 2020 sonunda verdiği bir röportajda Bartomeu ile ilgili sert sözler kullanmıştı:

İnsanların benimle ilgili dediklerine aldırmıyorum, herkesin kendi fikri var. Son zamanlarda sportif olaylarla ilgili ağlamadım ama çok acı çektim. Başka durumlarla ilgili ağladım ancak detayına girmek istemiyorum. Sezon başında kulübe yolladığım faksı bugün olsa, yine yollarım. Bu kulübe minnettarım, seviyorum, şehre bayılıyorum ancak kulübe her şeyi verdiğimi hissettim. Kulübün bana verdiği her şeyi hak ettim. Bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim. Çocuklarım ayrılmak istemiyordu ancak benim için en iyisinin veda etmek olduğunu hissettim. Bir devir bitmiş gibi geliyordu.

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Suarez konusunda yaşananlar çılgınca geliyor. Bedavaya gitti, sözleşmesinin kalan yılları kendisine ödendi ve bizimle aynı amaçlar için savaşan bir takıma imza attı.

Bartomeu yıllar boyunca beni birçok konuda kandırdı. Detaylara girmek istemiyorum ama yıllar boyunca birçok yalan vardı.