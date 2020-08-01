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İHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

Bandırmaspor'un transfer harekatı sürüyor! Gündem Yevhen Seleznov...

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Bandırmaspor'un transfer harekatı sürüyor! Gündem Yevhen Seleznov...
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Bandırmaspor, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov'u renklerine bağlamak istiyor.

TFF 1. Lig'in yeni takımı Bandırmaspor'un, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yevhen Seleznov'a talip olduğu öğrenildi.

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Şu anda ülkesi Ukrayna'da düğün hazırlıkları yapan tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geri döneceği ve Bandırma ekibinin 35 yaşındaki futbolcuyla ile masaya oturacağı kaydedildi.

 

Bandırmasporun transfer harekatı sürüyor Gündem Yevhen Seleznov...

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