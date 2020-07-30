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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 14:15,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Mahatma Otoo, Bandırmaspor'da! Asbaşkandan Galatasaray sözleri...

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Transfer haberleri | Mahatma Otoo, Bandırmaspor'da! Asbaşkandan Galatasaray sözleri...
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TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, geçen sezon Balıkesirspor'da forma giyen Ganalı futbolcu Mahatma Otoo'yu kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gündür bu transfer için çalıştıklarını ve sonunda 28 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi.

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Transfer haberleri | Mahatma Otoo, Bandırmasporda Asbaşkandan Galatasaray sözleri...

Göçmez, Otoo'nun çok yönlü bir futbolcu olduğunu belirterek, "Hedefimiz üçüncü yabancı oyuncuda. Ayrıca orta saha ve stoper mevkilerinde oynayan iki futbolcuyla da ilgileniyoruz. Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanacak iki futbolcuyla da bayramdan sonra el sıkışacağız." ifadelerini kullandı.

 

Transfer haberleri | Mahatma Otoo, Bandırmasporda Asbaşkandan Galatasaray sözleri...

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