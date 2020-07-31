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Haber Giriş: 31.07.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Gökay Güney ve Ferhan Evren, Bandırmaspor'a kiralandı!

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Gökay Güney ve Ferhan Evren, Bandırmaspor'a kiralandı!
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Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da Gökay Güney ve Ferhan Evren, Bandırmaspor'a kiralandı.

beIN Sports'un haberine göre Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasarayda Gökay Güney ve Ferhan Evren, Bandırmaspora kiralandı

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