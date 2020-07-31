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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Gökay Güney ve Ferhan Evren, Bandırmaspor'a kiralandı!
Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray'da Gökay Güney ve Ferhan Evren, Bandırmaspor'a kiralandı.
beIN Sports'un haberine göre Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
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