Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Bakasetas, imzalı formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkaracak

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Bakasetas#Trabzonspor
Bakasetas, imzalı formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkaracak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 12:41

Trabzonsporun yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, ’Bir Yunan yapımı Bakasetas sözleriyle sosyal medyada fenomen olan taraftara hediye ettiği ve depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardığı formayı satın aldı. Futbolcu, imzalı formasını yeniden açık artırmaya çıkarıp gelirini depremzedelere bağışlayacak.

Haberin Devamı

"Bir Yunan yapımı Bakasetas" sözleriyle sosyal medyada fenomen olan taraftar Erdal Şahin, hayranı olduğu futbolcudan hediye aldığı imzalı formayı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde mağrur olan afetzedeler yararına açık artırmaya çıkardı. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Şahin'in çağrısı üzerine Bakasetas taraftarla iletişime geçerek formayı satın alacağını ve gelirini depremzedelere bağışlayacağını bildirdi. Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu, ilerleyen günlerde Erdal Şahin ile yeniden bir araya gelerek imzalı formasını kendisinden alıp depremzedeler yararına açık artırmaya sunacak.

"HEPİMİZ KARDEŞİZ"

Bakasetas'ın menajeri aracılığıyla kendine ulaştığını söyleyen Erdal Şahin, "Asgari ücretle çalışan birisi olarak depremzedelere destek olma imkanlarım kısıtlı. O nedenle manevi değeri çok büyük olan formayı açık artırmaya çıkardım. Çok fazla talep oldu ama Bakasetas formayı satın alıp kendisi açık artırmaya çıkaracağını söyleyince çok mutlu oldum. Daveti üzerine buluşup formayı kendisine teslim edeceğim ve gelirini depremzede ailelerine göndereceğim. Rakam konuşmadık, önemi de yok, yeter ki çorbada tuzumuz bulunsun. Kendisi de depremzedeler için yeniden açık artırmaya çıkarıp gelirini gönderecekmiş. Kendisine Trabzonspora katkılarından dolayı sevgi duyuyordum, insanlığı ise çok başka. Çok farklı bir insan. Ben Türküm o Yunan ama hepimiz kardeşiz. Bunu en zor zamanımızda destek olarak yeniden gösterdi" dedi.

Gözden Kaçmasın

Sam Adekugbe: Christian Atsu benim evimdeydiSam Adekugbe: Christian Atsu benim evimdeydi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Bakasetas#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Erzincan ile Bingöl arasındaki risk: Yedisu Fayı | Deprem uzmanları neden buraya dikkat çekiyor

Erzincan ile Bingöl arasındaki risk: Yedisu Fayı | Deprem uzmanları neden buraya dikkat çekiyor?

#Kahramanmaraş Depremi
Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

En kritik anda gelen Türkçe cümle: 'Korkma Zeynep'

#TÜRKİYE