Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Bakanlık, Josef de Souza’nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddialarını yalanladı

Güncelleme Tarihi:

#Josef De Souza#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Deprem
Bakanlık, Josef de Souza’nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddialarını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 23:06

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada futbolcu Josef de Souza’nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Josef De Souza#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem
Nasıl devrildiler Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

#Kahramanmaraş Depremi