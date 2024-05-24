×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Aziz Yıldırım'ın listesine giren Ömer Onan, TBF'den istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ömer Onan
Aziz Yıldırımın listesine giren Ömer Onan, TBFden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 12:31

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, görevinden ayrıldığını ve Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde olacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Ömer Onan'ın açıklaması şu şekilde;

"Saygıdeğer basketbol camiası ve sporseverler; 

Türkiye Basketbol Federasyonu’nda Üst Düzey Yönetici, Yönetim Kurulu Üyesi ve son olarak da Başkan Vekili olarak, 2016 yılından bu yana sürdürdüğüm görevlerimden ayrılma kararı aldığımı bilgilerinize sunarım.

Hem oyuncu hem de yönetici olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bulunduğum süreçte, birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum, değerli büyüğüm Sayın Aziz Yıldırım ile yeni bir hedefe yürümek için aldığım bu kararın herkes için hayırlı olmasını dilerim.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nda bulunduğum süreçte, her zaman omuz omuza çalıştığımız başta Başkan Hidayet Türkoğlu olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri ile tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar diliyorum. 

Saygılarımla"

Gözden KaçmasınFenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırımın yönetim kurulu listesi belli olduFenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ömer Onan

BAKMADAN GEÇME!