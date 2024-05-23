Aziz Yıldırım'ın listesinde Ömer Onan sürprizi! TBF'den istifa edip Fenerbahçe Basketbol'un başına geçecek

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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak seçimde Ali Koç'un karşısına çıkan Aziz Yıldırım'ın listesinde efsane basketbolcu Ömer Onan da yer aldı.

Fenerbahçe'de sayısız başarı kazanan ve forması emekli edilen iki basketbolcudan biri olan Onan, seçimin kazanılması halinde TBF'deki başkan vekilliği görevinden istifa edecek ve Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin başına geçecek.

Aziz Yıldırım'ın listesi şu şekilde:

Asil üyeler

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Mehmet İman, Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur

Yedek üyeler

Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın