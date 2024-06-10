Aziz Yıldırım kaybetti, Fenerbahçe Ali Koç'la devam dedi

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F.Bahçe’de Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ı 2018’den sonra tekrar karşı karşıya getiren seçimin galibi 6 yıl önce olduğu gibi yine Koç oldu. Camianın sonucunu merakla beklediği genel kurulda aidatlarını yatıran 46 bin 140 üyeden 27 bin 489’u dün oy kullanmak için soluğu Ülker Stadı’nda aldı. Oy kullanma işleminin ardından sayıma geçilirken Ali Koç tüm sandıklarda Aziz Yıldırım’ın önünde yer aldı.

KOÇ İLE YILDIRIM BİRLİKTE KÜRSÜDE

İlk sandık sonuçlarının gelmesiyle birlikte kazandığı netleşen Koç ilk olarak eski başkan ve rakibi Aziz Yıldırım’ın bulunduğu locaya gitti ve ikili sonrasında sayım işlemleri devam ederken kürsüye geldi. Tezahüratlarla birlikte kürsüye çıkan iki isim, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdı. Önceki gün Ali Koç’un güç birliği çağrısının ardından canlı yayında bir araya gelerek buzları eriten ikilinin bu davranışı büyük alkış aldı. Ali Koç seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada sözlerine Aziz Yıldırım ve ekibine teşekkür ederek başlarken, şunları söyledi:

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KİMSE FENERBAHÇE’DEN BÜYÜK DEĞİL

”Güzel, demokratik, heyecanlı bir kongreyi daha tamamladık. F.Bahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. F.Bahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse F.Bahçe’den büyük değil. Dünyaya F.Bahçe’nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Artık F.Bahçe’nin hocasını, oyuncusunu sosyal medyada çerez etmeyelim! Enerjimizi yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım. Riva’da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır.”

ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU

ALi KOÇ:

· Doğum tarihi: 02.04.1967

· Doğum yeri: İstanbul

· Mesleği: İş insanı

Hamdi Akın:

· Doğum tarihi: 17.08.1954

· Doğum yeri: İstanbul

· Mesleği: İş insanı

Hulusi Belgü

· Doğum tarihi: 1966

· Doğum yeri: İstanbul

· Mesleği: İş insanı

Erol Bilecik

· Doğum tarihi: 26.10.1962

· Doğum yeri: Hatay

· Mesleği: İş insanı

Hüseyin Bozkurt

· Doğum tarihi: 09.03.1962

· Doğum yeri: İstanbul

· Mesleği: Doktor-İş insanı

Mehmet Dereli

· Doğum tarihi: 14.03.1958

· Doğum yeri: İstanbul

· Mesleği: İş insanı

Esin Güral Argat

· Doğum tarihi: 07.11.1969

· Doğum yeri: Kütahya

· Mesleği: İş insanı

Acun Ilıcalı

· Doğum tarihi: 29.05.1969

· Doğum yeri: Edirne

· Mesleği: İş insanı

Nedim Keçeli

· Doğum tarihi: 01.01.1970

· Doğum yeri: İstanbul

· Mesleği: İş insanı

Ahmet Ketenci

· Doğum tarihi: 18.02.1981

· Doğum yeri: İstanbul

· Mesleği: İş insanı

Burak Kızılhan

· Doğum tarihi: 29.03.1984

· Doğum yeri: İstanbul

· Mesleği: İş insanı

Sertaç Komsuoğlu

· Doğum tarihi: 16.03.1968

· Doğum yeri: Ankara

· Mesleği: İş insanı

Ergun Özen

· Doğum tarihi: 1960

· Doğum yeri: Ankara

· Mesleği: Bankacı-İş insanı

Fethi Pekin

· Doğum tarihi: 29.09.1969

· Doğum yeri: İzmir

· Mesleği: Avukat

M.Hakan Safi

· Doğum tarihi: 1973

· Doğum yeri: İstanbul

· Mesleği: İş insanı

YEDEK:

· Alper Alpoğlu

· Selma Altay Rodopman

· Kemal Danabaş

· Eren Dişli

· Özgür Özaktaç

· Cenk Öztanık

· Rıfat Perahya