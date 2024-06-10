Aziz Yıldırım kaybetti, Fenerbahçe Ali Koç'la devam dedi

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F.Bahçe’de Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ı 2018’den sonra tekrar karşı karşıya getiren seçimin galibi 6 yıl önce olduğu gibi yine Koç oldu. Camianın sonucunu merakla beklediği genel kurulda aidatlarını yatıran 46 bin 140 üyeden 27 bin 489’u dün oy kullanmak için soluğu Ülker Stadı’nda aldı. Oy kullanma işleminin ardından sayıma geçilirken Ali Koç tüm sandıklarda Aziz Yıldırım’ın önünde yer aldı.
KOÇ İLE YILDIRIM BİRLİKTE KÜRSÜDE
İlk sandık sonuçlarının gelmesiyle birlikte kazandığı netleşen Koç ilk olarak eski başkan ve rakibi Aziz Yıldırım’ın bulunduğu locaya gitti ve ikili sonrasında sayım işlemleri devam ederken kürsüye geldi. Tezahüratlarla birlikte kürsüye çıkan iki isim, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdı. Önceki gün Ali Koç’un güç birliği çağrısının ardından canlı yayında bir araya gelerek buzları eriten ikilinin bu davranışı büyük alkış aldı. Ali Koç seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada sözlerine Aziz Yıldırım ve ekibine teşekkür ederek başlarken, şunları söyledi:
KİMSE FENERBAHÇE’DEN BÜYÜK DEĞİL
”Güzel, demokratik, heyecanlı bir kongreyi daha tamamladık. F.Bahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. F.Bahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse F.Bahçe’den büyük değil. Dünyaya F.Bahçe’nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Artık F.Bahçe’nin hocasını, oyuncusunu sosyal medyada çerez etmeyelim! Enerjimizi yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım. Riva’da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır.”
ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU
ALi KOÇ:
· Doğum tarihi: 02.04.1967
· Doğum yeri: İstanbul
· Mesleği: İş insanı
Hamdi Akın:
· Doğum tarihi: 17.08.1954
· Doğum yeri: İstanbul
· Mesleği: İş insanı
Hulusi Belgü
· Doğum tarihi: 1966
· Doğum yeri: İstanbul
· Mesleği: İş insanı
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· Mesleği: İş insanı
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· Doğum tarihi: 09.03.1962
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Mehmet Dereli
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· Mesleği: İş insanı
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· Doğum yeri: Edirne
· Mesleği: İş insanı
Nedim Keçeli
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Ahmet Ketenci
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· Doğum yeri: İstanbul
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YEDEK:
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