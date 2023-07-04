Aziz Yıldırım Fenerbahçe gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı, ağlamamak için kızının elini tuttu

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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Caddebostan Kültür Merkezi'nde '3 Temmuz'un dünü, bugünü, yarını' adlı panel düzenledi.

Panele Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin eski yöneticileri ve çok sayıda Fenerbahçeli katıldı. Program Aziz Yıldırım’ın başkanlık dönemi ve 3 Temmuz sürecine ait zamanları içeren video gösterimi ile başladı. Oturum, katılımcıların sunumları ile devam etti.

"O ATEŞİ SİZLERLE BİRLİKTE YAKTIK"

Panelde konuşma yapan Aziz Yıldırım, "Bunun acısını ileride daha çok yaşayacağız. Fenerbahçe ne yaptı, direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin kendisidir. Ben değilim, ben de buranın bir bireyiyim. Ben giderdim, o günkü şartlarda. Belki başkası olsa aynı direnişi yapardı, yapmazdı, bilemem. Ama ben vardım, o ateşi sizlerle beraber yaktık." ifadelerini kullandı.

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"BAŞKANLIK DÜŞÜNCEM YOK, BUNU BİLİN"

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı ile ilgili de konuşan Yıldırım, "5 sene önce söyledim, buradan üzülerek gidersiniz dedim. Bunların hepsini yaşadık. Bugün de söylüyorum, Fenerbahçe parçalanmasın, bölünmesin, birlik ve beraberlik içerisinde olun. Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok bunu bilin yani. Buraya kızımı alıp geldim, mutluyum" şeklinde konuştu.

AĞLAMAMAK İÇİN KIZININ ELİNİ TUTTU

Fenerbahçe'nin eski başkanı, 3 Temmuz sürecinde tüm yaşananların dev ekranda görüntülerle anlatıldığı esnada duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarına engel olamayan Aziz Yıldırım, ağlamamak için kızının elini tutu. O anlar muhabirimiz Süleyman Arat'ın objektifine böyle yansıdı.

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