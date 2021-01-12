MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAykut Kocaman'ın yeni takımı neresi olacak? Golcülükten saha kenarına gelen kariyer...
GeriFutbol Aykut Kocaman'ın yeni takımı neresi olacak? Golcülükten saha kenarına gelen kariyer...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'ın yeni takımı neresi olacak? Golcülükten saha kenarına gelen kariyer...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Türk futbolunun son yıllarda en çok ses getiren teknik direktörlerinden birisi olan Aykut Kocaman'ın yeni takımının neresi olacağı merak konusuyken tecrübeli teknik direktörün kariyerine biraz daha yakından bakalım.

Yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'ın adı son günlerde Gaziantep FK ile ciddi bir şekilde anılıyor. Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK'da her geçen gün Aykut Kocaman sesleri daha yüksek seslenmeye başladı.

Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devrede Transferde Galatasaray ile Fenerbahçe derken...
Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devrede! Transferde Galatasaray ile Fenerbahçe derken...
Erzurumspor - Fenerbahçe maçı sonrası... Güntekin Onay: Bırakın Mesut Özil’i; Neymar’ı getirseniz
Erzurumspor - Fenerbahçe maçı sonrası... Güntekin Onay: Bırakın Mesut Özil’i; Neymar’ı getirseniz

Süper Lig'de 4. sırada bulunan Gaziantep FK ile adı geçen Aykut Kocaman, Türk futbolunun son yıllardaki en ses getiren teknik direktörlerinden biri olmayı başardı.

Aykut Kocaman, unutulmaz futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğünde de isminden oldukça fazla bahsettiriyor.

Aykut Kocamanın yeni takımı neresi olacak Golcülükten saha kenarına gelen kariyer...

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ 2001'DE BAŞLADI

Teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında İstanbulspor'da başlayan Aykut Kocaman, Konyaspor ve Ankaraspor gibi kulüplerde de performansı ile göz doldurmuştu.

2010 yılında ise oyunculuk kariyerinin zirvesini yaşadığı Fenerbahçe'ye bu kez teknik direktör olarak geldi. Futbolculuk yıllarında kulübün efsane golcüleri arasına adını yazdıran Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde de sarı lacivertli kulüp ile kupalar kazandı.

AVRUPA LİGİ FİNALİNİN KÖŞESİNDEN DÖNDÜ

Fenerbahçe ile 1 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulübü UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale kadar taşımıştı. Yarı finalde Benfica ile oynanan rövanş maçını kaybeden Fenerbahçe, finale çıkma şansını kullanamamıştı.

Aykut Kocamanın yeni takımı neresi olacak Golcülükten saha kenarına gelen kariyer...

KONYASPOR'A İLK KUPASINI GETİRDİ

Ardından pragmatik oyun anlayışını Konyaspor'a taşıyan tecrübeli teknik direktör, yeşil beyazlı kulübe tarihinin en büyük başarılarını yaşattı. Konyaspor'a Türkiye Kupası'nı kazandıran Aykut Kocaman, takımını Süper Lig'de de 3. yaparken Konyaspor'un ilk Avrupa Ligi serüvenine çıkmasında yardımcı oldu.

Son olarak geçen sene bir kez daha Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'ın yeni takımının neresi olacağı büyük bir merakla bekleniyor...

Aykut Kocamanın yeni takımı neresi olacak Golcülükten saha kenarına gelen kariyer...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle