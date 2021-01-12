Aykut Kocaman'ın yeni takımı neresi olacak? Golcülükten saha kenarına gelen kariyer...

Yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'ın adı son günlerde Gaziantep FK ile ciddi bir şekilde anılıyor. Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK'da her geçen gün Aykut Kocaman sesleri daha yüksek seslenmeye başladı.

Süper Lig'de 4. sırada bulunan Gaziantep FK ile adı geçen Aykut Kocaman, Türk futbolunun son yıllardaki en ses getiren teknik direktörlerinden biri olmayı başardı.

Aykut Kocaman, unutulmaz futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğünde de isminden oldukça fazla bahsettiriyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ 2001'DE BAŞLADI

Teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında İstanbulspor'da başlayan Aykut Kocaman, Konyaspor ve Ankaraspor gibi kulüplerde de performansı ile göz doldurmuştu.

2010 yılında ise oyunculuk kariyerinin zirvesini yaşadığı Fenerbahçe'ye bu kez teknik direktör olarak geldi. Futbolculuk yıllarında kulübün efsane golcüleri arasına adını yazdıran Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde de sarı lacivertli kulüp ile kupalar kazandı.

AVRUPA LİGİ FİNALİNİN KÖŞESİNDEN DÖNDÜ

Fenerbahçe ile 1 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulübü UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale kadar taşımıştı. Yarı finalde Benfica ile oynanan rövanş maçını kaybeden Fenerbahçe, finale çıkma şansını kullanamamıştı.

KONYASPOR'A İLK KUPASINI GETİRDİ

Ardından pragmatik oyun anlayışını Konyaspor'a taşıyan tecrübeli teknik direktör, yeşil beyazlı kulübe tarihinin en büyük başarılarını yaşattı. Konyaspor'a Türkiye Kupası'nı kazandıran Aykut Kocaman, takımını Süper Lig'de de 3. yaparken Konyaspor'un ilk Avrupa Ligi serüvenine çıkmasında yardımcı oldu.

Son olarak geçen sene bir kez daha Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'ın yeni takımının neresi olacağı büyük bir merakla bekleniyor...

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