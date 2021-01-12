Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devrede! Transferde Galatasaray ile Fenerbahçe derken...

Bursaspor'da gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki Ali Akman için dev takımlar sıraya girmeye devam ediyor.

Bursaspor ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan genç futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe çok ciddi şekilde ilgileniyordu. Ali Akman için İngiltere'den gelen haber ise çok ses getirdi.

İNGİLİZ DEVLERİ ALİ AKMAN'IN PEŞİNDE!

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Premier League'in dev takımları Arsenal ve Chelsea, Ali Akman'ın transferi için yarışıyor. İki Londra ekibinin de Ali Akman'a talip olduğu ve transfer görüşmelerine başladıkları belirtildi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTEMİYOR

Haberde Ali Akman'ın Bursaspor ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istemediğine yer verildi. Bursaspor'un da sene sonunda bedavaya gidecek olan Akman için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

TEKLİF BELLİ OLDU

İki dev takımın şu ana kadar Bursaspor'a 3.5 milyon euro teklif ettiği ve cevap beklediği belirtildi. Ali Akman için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Lille takımının da ilgilendiği iddia ediliyordu.

ALİ AKMAN: ''HEDEFİM AVRUPA''

Genç futbolcu, geleceğine dair yaptığı açıklamada ''Bursaspor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben her zaman Avrupa'yı hedefleyen bir insanım. Avrupa benim hedefim. İnşallah nasip olur ama şu anda Bursaspor için elimden geleni yapıyorum. Şu anda transferi düşünmek istemiyorum. Avrupa'nın tüm liglerini takip ediyorum ama La Liga'yı daha özel görüyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

Bu sezon Bursaspor forması ile 17 maça çıkan Ali Akman, 9 gol ve 4 asist üreterek dikkatleri üzerine toplamıştı.

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