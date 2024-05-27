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Avrupa'nın en büyüğü Ergin Ataman

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#Euroleague#Ergin Ataman#Panathinaikos
Avrupanın en büyüğü Ergin Ataman
Burak Akın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 07:00

THY Euroleague’de 2023-24 sezonu şampiyonu, finalde Real Madrid’i yenen Panathinaikos oldu. Berlin’de düzenlenen THY EuroLeague dörtlü finalinde önce Fenerbahçe’yi eleyen Panathinaikos dün de son şampiyon Real Madrid’i devirip mutlu sona ulaştı. Daha önce Efes’le iki kez EuroLeague şampiyonu olan Ataman bu kez Pana ile ipi göğüsledi.

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THY EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun final karşılaşmasında Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Real Madrid’i 95-80 yenerek şampiyon oldu. 12 yıl aradan sonra EuroLeague’de şampiyonluk kazanan Panathinaikos toplamda 7. kupasını kazandı. Öte yandan Dörtlü Final organizasyonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) ise şampiyon Panathinaikos’ta forma giyen Kostas Sloukas oldu.

Ataman, EuroLeague’de 3. şampiyonluğunu elde etti. Başarılı çalıştırıcı böylece daha önce üçer EuroLeague zaferi kazanan koçlar Pini Gerşon ve Aleksandar Nikolic’i yakaladı.

Gözden KaçmasınEuroleaguede şampiyon Panathinaikos Ergin Atamandan 4 yılda 3. zaferEuroleague'de şampiyon Panathinaikos! Ergin Ataman'dan 4 yılda 3. zaferHaberi görüntüle
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#Euroleague#Ergin Ataman#Panathinaikos

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