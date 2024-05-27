Avrupa'nın en büyüğü Ergin Ataman

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THY EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun final karşılaşmasında Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Real Madrid’i 95-80 yenerek şampiyon oldu. 12 yıl aradan sonra EuroLeague’de şampiyonluk kazanan Panathinaikos toplamda 7. kupasını kazandı. Öte yandan Dörtlü Final organizasyonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) ise şampiyon Panathinaikos’ta forma giyen Kostas Sloukas oldu.

Ataman, EuroLeague’de 3. şampiyonluğunu elde etti. Başarılı çalıştırıcı böylece daha önce üçer EuroLeague zaferi kazanan koçlar Pini Gerşon ve Aleksandar Nikolic’i yakaladı.