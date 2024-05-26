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Euroleague'de şampiyon Panathinaikos! Ergin Ataman'dan 4 yılda 3. zafer

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#THY Euroleague#Panathinaikos#Real Madrid
Euroleaguede şampiyon Panathinaikos Ergin Atamandan 4 yılda 3. zafer
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 23:09

THY Euroleague Final Four final maçında Panathinaikos, Real Madrid'i 95-77 mağlup etti ve 13 yıl sonra Euroleague'de şampiyon oldu. Ergin Ataman son 4 yılda 3. kez Euroleague zaferi yaşadı.

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THY Euroleague Final Four final maçında Real Madrid ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Berlin'deki Uber Arena'da oynanan final maçında normal sezonun lideri Real Madrid'i 95-77 mağlup eden Panathinaikos, 2011 yılında Obradovic önderliğindeki şampiyonluktan 13 yıl sonra Euroleague'de şampiyonluk yaşadı.

Panathinaikos, yarı finalde temsilcimiz Fenerbahçe'yi geçmişti.

ERGİN ATAMAN'DAN 4 YILDA 3. ZAFER

Anadolu Efes ile iki kez art arda Euroleague şampiyonu olan Ergin Ataman, Euroleague'in dibinde bitirdiği sezon sonrası aldığı Panathinaikos'a tarihi bir şampiyonluk yaşattı ve 4 yılda 3. kez Euroleague şampiyonu oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Maçtan sonra gözyaşları içerisinde konuşan Ergin Ataman, "İnanılmaz duygular! Burada 15 bin taraftarımız vardı. Hak ettik bütün sezon, bugün ha keza. Belki çok geriye düştük ama sonunda kazandık. Çok mutluyum, çok gururluyum. Geçen ay babamı kaybettim. Dilerdim ki bugünü görsün. Anadolu Efes'te şampiyon olurken hep benimleydi. Yunan taraftarlarına da teşekkür. Tüm Türk halkına da beni destekledikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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#THY Euroleague#Panathinaikos#Real Madrid

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