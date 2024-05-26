Final Four 2024 üçüncülük mücadelesi || Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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THY Euroleague Final Four’da Fenerbahçe BEKO, üçüncülük için Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takım yarı finalde Panathinaikos’a 73-57 mağlup oldu. İki ekip arasında normal sezonda oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul’da rakibini 79-77 yenerken, Pire’deki mücadeleyi ev sahibi 84-81 kazanmayı başardı. Yarı finalin diğer maçında ise Real Madrid, bir başka Yunan ekibi Olympiakos’u 87-76 yenerek adını finale yazdırdı. İşte Fenerbahçe Beko - Olympiakos basketbol maçı canlı yayın kanalı...

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko Final Four üçüncülük maçı bugün (26 Mayıs Pazar) saat 18.00’de başlayacak.

Über Arena’da oynanacak mücadele TV+’ta S Sport kanalından takip edilebilecek.

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Şampiyon ise 26 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de oynanacak maçın ardından belli olacak.