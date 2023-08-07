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Avrupa kupalarÄ±nda zirveyi hedefleyen ve bu baÄŸlamda yer aldÄ±klarÄ± kupalarda ilk olarak grup aÅŸamasÄ±na katÄ±lmayÄ± hedefleyen temsilcilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri bugÃ¼n belli oluyor.
Åžampiyonlar Ligiâ€™nde G.Saray, Konferans Ligiâ€™nde F.BahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Adana Demirsporâ€™un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eleme turlarÄ±nÄ± geÃ§meleri halinde play-off turunda karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± takÄ±mlar bugÃ¼n Ä°sviÃ§reâ€™deki kura Ã§ekiminde belli olacak. Playoff turunu geÃ§en takÄ±mlar Åžampiyonlar Ligi grup aÅŸamasÄ±na kalacak.
Ã–NCE 3. ELEME TURUNU GEÃ‡MELÄ°YÄ°Z
Åžampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan G.Sarayâ€™Ä±n Sloven ekibini geÃ§mesi halinde eÅŸleÅŸeceÄŸi ekibin belli olacaÄŸÄ± kura Ã§ekimi TSÄ° 13.00â€™te baÅŸlayacak. Aslan bu turda seri baÅŸÄ± olacak. FenerbahÃ§e, Adana Demirspor ve BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Konferans Ligiâ€™ndeki play-off kurasÄ± ise TSÄ° 15.00â€™te start alacak. FenerbahÃ§e bu turda seri baÅŸÄ± olurken Adana Demirspor ve BeÅŸiktaÅŸ, nispeten daha gÃ¼Ã§lÃ¼ takÄ±mlarle eÅŸleÅŸecekler. Kuralar UEFA tarafÄ±ndan yayÄ±mlanacak. Konferans Ligi kuralarÄ± ayrÄ±ca FB TVâ€™den de naklen verilecek.
G.SARAYâ€™IN PLAY-OFFâ€™TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi
Rakow (Polonya) / Aris Limasol (G.KÄ±brÄ±s)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Hayfa (Ä°srail)
Klaksvik (Faroe) / Molde (NorveÃ§)
Royal Antwerp (BelÃ§ika)
F.BAHÃ‡Eâ€™NiN PLAY-OFFâ€™TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi
Osasuna (Ä°spanya)
Lech Poznan (Polonya)-S.Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya)-Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda)-Riga (Letonya)
APOEL (GÃ¼ney KÄ±brÄ±s)-Dila Gori (GÃ¼rcistan)
Rijeka (HÄ±rvatistan)-B36 Torshavn (Faroe)
Arouca (Portekiz)-Brann (NorveÃ§)
FCSB (Romanya)-Nordsjaelland (Danimarka)
Legia (Polonya)-Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (NorveÃ§)-Hearts (Ä°skoÃ§ya)
Hibernian (Ä°skoÃ§ya)- Luzern (Ä°sviÃ§re)
Tobol (Kazakistan)-Derry City (Ä°rlanda)
Sepsi (Romanya)-Aktobe (Kazakistan)
H. Beer Sheva (Ä°srail)-Levski (Bulgaristan)
BEÅžiKTAÅž VE ADANA DEMiRâ€™iN PLAY-OFFâ€™TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (Ä°ngiltere)
Fiorentina (Ä°talya)
Club Brugge (BelÃ§ika)-KA Akureyri (Ä°zlanda)
Slavia Prag (Ã‡ekya)-Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)
Olympiakos (Yunanistan) / Genk (BelÃ§ika) (Kaybeden)
AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)
Gent (BelÃ§ika) / Pogon Szczecin (Polonya)
Aris Selanik (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (G. KÄ±brÄ±s) / Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) / Partizan (SÄ±rbistan)
Hajduk Split (HÄ±rvatistan) / PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaka (G. KÄ±brÄ±s) / Maccabi Tel Aviv (Ä°srail)
Viktoria Plzen (Ã‡ekya) / Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (NorveÃ§) / Pyunik (Ermenistan)