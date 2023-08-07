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Avrupa kupalarÄ±nda zirveyi hedefleyen ve bu baÄŸlamda yer aldÄ±klarÄ± kupalarda ilk olarak grup aÅŸamasÄ±na katÄ±lmayÄ± hedefleyen temsilcilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri bugÃ¼n belli oluyor.

Åžampiyonlar Ligiâ€™nde G.Saray, Konferans Ligiâ€™nde F.BahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Adana Demirsporâ€™un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eleme turlarÄ±nÄ± geÃ§meleri halinde play-off turunda karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± takÄ±mlar bugÃ¼n Ä°sviÃ§reâ€™deki kura Ã§ekiminde belli olacak. Playoff turunu geÃ§en takÄ±mlar Åžampiyonlar Ligi grup aÅŸamasÄ±na kalacak.

Ã–NCE 3. ELEME TURUNU GEÃ‡MELÄ°YÄ°Z

Åžampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan G.Sarayâ€™Ä±n Sloven ekibini geÃ§mesi halinde eÅŸleÅŸeceÄŸi ekibin belli olacaÄŸÄ± kura Ã§ekimi TSÄ° 13.00â€™te baÅŸlayacak. Aslan bu turda seri baÅŸÄ± olacak. FenerbahÃ§e, Adana Demirspor ve BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Konferans Ligiâ€™ndeki play-off kurasÄ± ise TSÄ° 15.00â€™te start alacak. FenerbahÃ§e bu turda seri baÅŸÄ± olurken Adana Demirspor ve BeÅŸiktaÅŸ, nispeten daha gÃ¼Ã§lÃ¼ takÄ±mlarle eÅŸleÅŸecekler. Kuralar UEFA tarafÄ±ndan yayÄ±mlanacak. Konferans Ligi kuralarÄ± ayrÄ±ca FB TVâ€™den de naklen verilecek.

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G.SARAYâ€™IN PLAY-OFFâ€™TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi

Rakow (Polonya) / Aris Limasol (G.KÄ±brÄ±s)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Hayfa (Ä°srail)

Klaksvik (Faroe) / Molde (NorveÃ§)

Royal Antwerp (BelÃ§ika)

F.BAHÃ‡Eâ€™NiN PLAY-OFFâ€™TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi

Osasuna (Ä°spanya)

Lech Poznan (Polonya)-S.Trnava (Slovakya)

Rapid Wien (Avusturya)-Debrecen (Bulgaristan)

Twente (Hollanda)-Riga (Letonya)

APOEL (GÃ¼ney KÄ±brÄ±s)-Dila Gori (GÃ¼rcistan)

Rijeka (HÄ±rvatistan)-B36 Torshavn (Faroe)

Arouca (Portekiz)-Brann (NorveÃ§)

FCSB (Romanya)-Nordsjaelland (Danimarka)

Legia (Polonya)-Austria Wien (Avusturya)

Rosenborg (NorveÃ§)-Hearts (Ä°skoÃ§ya)

Hibernian (Ä°skoÃ§ya)- Luzern (Ä°sviÃ§re)

Tobol (Kazakistan)-Derry City (Ä°rlanda)

Sepsi (Romanya)-Aktobe (Kazakistan)

H. Beer Sheva (Ä°srail)-Levski (Bulgaristan)

BEÅžiKTAÅž VE ADANA DEMiRâ€™iN PLAY-OFFâ€™TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Lille (Fransa)

Aston Villa (Ä°ngiltere)

Fiorentina (Ä°talya)

Club Brugge (BelÃ§ika)-KA Akureyri (Ä°zlanda)

Slavia Prag (Ã‡ekya)-Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)

Olympiakos (Yunanistan) / Genk (BelÃ§ika) (Kaybeden)

AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)

Gent (BelÃ§ika) / Pogon Szczecin (Polonya)

Aris Selanik (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)

Omonoia (G. KÄ±brÄ±s) / Midtjylland (Danimarka)

Sabah (Azerbaycan) / Partizan (SÄ±rbistan)

Hajduk Split (HÄ±rvatistan) / PAOK (Yunanistan)

AEK Larnaka (G. KÄ±brÄ±s) / Maccabi Tel Aviv (Ä°srail)

Viktoria Plzen (Ã‡ekya) / Gzira United (Malta)

Bodo-Glimt (NorveÃ§) / Pyunik (Ermenistan)

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