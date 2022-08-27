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Avrupa'da fikstür belli oldu! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Sivasspor
Avrupada fikstür belli oldu Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 11:20

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor ile UEFA Konferans Ligi'nde yarışacak olan Başakşehir ve Sivasspor'un fikstürleri belli oldu.

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Temsilcilerimizin mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maç takvimleri belli oldu.

Fenerbahçe ve Sivasspor’un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir’in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle: 

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev

15 Eylül Rennes-Fenerbahçe

6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca

13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe

27 Ekim Fenerbahçe-Rennes

3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe

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TRABZONSPOR’UN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor

15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız

6 Ekim Monaco-Trabzonspor

13 Ekim Trabzonspor-Monaco 

27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor

3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Hearts-Başakşehir

15 Eylül Başakşehir-Fiorentina

6 Ekim RFS-Başakşehir

13 Ekim Başakşehir-RFS 

27 Ekim Fiorentina-Başakşehir

3 Kasım Başakşehir-Hearts

DEMİR GRUP SİVASSPOR’UN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Sivasspor-Slavia Prag

15 Eylül Cluj-Sivasspor

6 Ekim Sivasspor-Ballkani

13 Ekim Ballkani-Sivasspor

27 Ekim Sivasspor-Cluj

3 Kasım Slavia Prag-Sivasspor

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