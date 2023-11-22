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Avrupa şampiyonu adeta para basacak! Toplam ödül miktarı 371 milyon Euro’ya çıkarıldı

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#Euro2024#Almanya#Avrupa Şampiyonası
Avrupa şampiyonu adeta para basacak Toplam ödül miktarı 371 milyon Euro’ya çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 07:00

UEFA, Avrupa Şampiyonası’ndaki toplam ödül miktarını 371 milyon Euro’ya çıkardı. Almanya’daki Euro 2024’e katılan her ülkeye 9.25 milyon Euro ayak bastı parası verilecek. Gruptaki her galibiyet 1.5 milyon, her beraberlik 750 bin Euro ödül demek... Son 16 turuna kalmanın ödülü 2 milyon Euro. UEFA çeyrek finale kalanlara 3.25’er milyon Euro ödül verecek.

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Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri dün oynanan maçlarla sona ererken 24 biletin 21’i sahibini buldu. Geriye sadece Uluslar Ligi play-off’larından gelecek üç ekip kaldı ki bunlar da 21-26 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak karşılaşmalar sonucu belli olacak. Tabii kura için play-off’lar beklenmeyecek. Toplam 24 takımın 6 grupta yer alacağı Euro 2024’ün kuraları 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.00’de Hamburg’da çekilecek. Takımlar elemelerdeki derecelerime göre torbalara ayrılacak.

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TOPLAM ÖDÜL 70 MİLYON EURO ARTTI

Turnuvaya katılacak takımlar kendi sponsorluk anlaşmaları dışında UEFA’dan gelecek ödüllerle önemli bir gelir kaynağı elde edecek. UEFA bu yıl toplam ödül miktarında büyük bir atışa giderek rakamı 301’den 371 milyon Euro’ya çıkardı. Her katılan ülkeye 9.25 milyon Euro ayak bastı parası verilecek. Gruptaki her galibiyet 1.5 milyon, her beraberlik 750 bin Euro demek... Son 16 turuna kalmanın ödülü ise 2 milyon Euro. UEFA çeyrek finale kalanlara 3.25’er milyon Euro ödül verecek.

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ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ 10 MİLYON EURO

Yarı finale çıkanlar 5’er milyon Euro alırken şampiyon takım 10, finalist 7 milyon Euro kazanacak. Bu rakamlar ışığında grubunda tüm maçları kazanarak şampiyon olan bir ülke kasasına 34 milyon Euro koyacak. Avrupa Şampiyonası toplam 10 şehirde (Berlin, Münih, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Leipzig) oynanacak. Organizasyon 14 Haziran’da Münih’te ev sahibi Almanya’nın maçıyla başlayacak. Final 14 Temmuz’da Berlin’de gerçekleştirilecek.

EURO 2024’TE ÖDÜL MiKTARI

Ayak bastı: 9.25
Grup galibiyeti: 1.5
Grup beraberliği: 0.75
Son 16’ya çıkma: 2
Çeyrek final: 3.25
Yarı final: 5
İkincilik: 7
Şampiyonluk: 10

 Ödüller milyon Euro cinsindedir.

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#Euro2024#Almanya#Avrupa Şampiyonası

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