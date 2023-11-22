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A Milli Takım'da Vincenzo Montella: Bu bayrak için elimden geleni yapacağım

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Galler
A Milli Takımda Vincenzo Montella: Bu bayrak için elimden geleni yapacağım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 01:11

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak grubu lider tamamladığımız müsabakanın ardından konuştu.

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Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı 

Grubunu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez bir şampiyonaya lider katılım hakkı elde etti. 

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşılaşmasının ardından değerlendirmeler yaptı.

Çok zor bir maç oynadıklarını belirten Vincenzo Montella, "Çok zorlu bir maç geçti. Beklentimizin dışında bir şey geçmedi. Galler, burada zorlu bir rakip olduğunu gösterdi bir kez daha. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı şu, ikinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bu konuda, reaksiyon gösterdiğimiz için mutluyum. Özellikle etrafımızdaki bütün çalışanlar, bizi destekleyenler ve futbolcular için çok mutluyum ve gururluyum çünkü lider olarak tamamladık grubu." dedi.

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Milli Takım için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Montella, "Beni ilk gün çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi." diye konuştu.

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Galler

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