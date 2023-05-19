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Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda eden Leverkusen cephesinden Mourinho ve Roma tepkisi: 'Utanç verici, iğrenç'

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#Roma#Leverkusen#Mourinho
Avrupa Ligine yarı finalde veda eden Leverkusen cephesinden Mourinho ve Roma tepkisi: Utanç verici, iğrenç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 19:36

Leverkusen cephesi ve Türk asıllı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, UEFA Avrupa Ligi finali yolunda elendikleri Roma'yı ve teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştirdi.

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UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Bayer Leverkusen ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Roma, finale yükselen taraf oldu.

MOURINHO 2'DE 2 PEŞİNDE

Geçtiğimiz sezon Roma'yı Konferans Ligi şampiyonu yapan Jose Mourinho, İtalyan devini bu sezon da Avrupa Ligi'nde finale taşıdı. 2003'te Porto, 2017'de Manchester United ile Avrupa'nın 2 numaralı kupasını kazanan Portekizli efsane, 3. kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

TÜM KUPALARI KAZANDI

Portekizli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupaya uzanan ilk çalıştırıcı olmuştu.

Avrupa Ligine yarı finalde veda eden Leverkusen cephesinden Mourinho ve Roma tepkisi: Utanç verici, iğrenç

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İSTATİSTİKLER ÇOK KONUŞULDU

Rövanş 0-0 sonuçlanırken Roma işabetli şut bulamazken yalnızca 1 kez deneme yapmıştı. Leverkusen ise 23 denemede 6 isabetli şut çekmişti. Alman ekibi yüzde 72 topla oynamasına karşın Mourinho'nun öğrencileri kalelerini savunmayı başarmış ve final biletini kapmıştı.

Avrupa Ligine yarı finalde veda eden Leverkusen cephesinden Mourinho ve Roma tepkisi: Utanç verici, iğrenç

KEREM DEMİRBAY: UTANÇ VERİCİ

Leverkusen'in Türk asıllı orta sahası Kerem Demirbay, karşılaşmanın ardından Mourinho'nun oyun anlayışı hakkında "Yarı finalde böyle bir oyun tarzının ödüllendirilmesi utanç verici! Çok ama çok acı. Sonunda bu oyunu iğrenç hale getirdiler. " ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ YERDELERDİ'

RTL kanalından sunucu Laura Papendieck ise "Roma oyuncuları sürekli yerdeydi. Sahaya sanki bir doktor gelmesini istediler! Jose Mourinho? O da utanmak yerine maçın bitiş düdüğüyle kutlama yaptı" şeklinde konuştu.

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#Roma#Leverkusen#Mourinho

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