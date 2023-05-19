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Napoli'de şampiyonluk sonrası sürpriz! Spalletti'nin geleceği...

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#Napoli#Spalletti#Serie A
Napolide şampiyonluk sonrası sürpriz Spallettinin geleceği...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 18:59

Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti'nin görevi bırakabileceği iddia edildi.

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Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Napoli'de flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, takımı şampiyonluğa taşıyan Luciano Spalletti görevi bırakmaya hazırlanıyor.

Spalletti'nin, başkan De Laurentiis ile ilişkilerinin iyi olmadığı ve yeni sözleşme teklifini kabul etmediği kaydedildi.

Tecrübeli teknik adamın, bir yıl daha mevcut sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmaya hazırlandığı aktarıldı.

Temmuz 2021'de Napoli'ye imza atan 64 yaşındaki Luciano Spalletti, takımı 33 yıl sonra, bu sezon lig şampiyonu yapma başarısı gösterdi.

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#Napoli#Spalletti#Serie A

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