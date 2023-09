Avrupa basını, Bertuğ Yıldırım'a hayran kaldı: Türkiye'nin yeni golcüsü | Trabzonspor ilgilenmedi...

Haberin Devamı

Ermenistan maçında 80. dakikada girip 8 dakika sonra attığı golle Milli Takımı adeta ipten alarak Türkiye’nin gündemine oturan Bertuğ Yıldırım’ı yetiştiren alt yapı hocası Köksal Uzun Hürriyet’e anlattı. Sarıyer’in alt yapısında yetişen, profesyonel olarak ilk maçına 16 yaşındayken, 4 Mayıs 2019’da Uşak ile oynanan 2. Lig maçında çıkan Bertuğ sonra müthiş bir ilerleme kaydetti. 2 sene sonra Hatay’a transfer oldu. Hatay deprem sonrası ligde çekilince sezonun kalan bölümünü Antalya’da geçirdi. Yeniden Akdeniz ekibine dönüp bu sezon ligde 3 maça çıktıktan sonra ise 5.4 milyon Euro bonservisle Fransız ekibi Rennes’e transfer oldu.

AHMET YILDIRIM İLE BOYUT ATLADI

Yetiştirici antrenörü Köksal Uzun, Bertuğ Yıldırım’ı şu sözlerle anlattı: “Bertuğ, Sarıyer futbol okuluna 10 yaşında geldi. Ben de 13-18 yaş aralığında yetiştirici hocalığını yaptım. Basamakları hızla çıktığı için çok büyük gurur duyuyorum. Sarıyer’de Ahmet Yıldırım gelene kadar Bertuğ’a çok fazla imkan sunan teknik adam olmadı. Oysa Bertuğ oynadığı bütün yaş gruplarında ön plana çıkmış farklı bir oyuncuydu. Ahmet Yıldırım, Bertuğ’u hemen fark etti ve ilgilendi, onu takım içinde onore etti, süre verdi. Daha sonra hemen yuvadan uçtu. Gelişmesinde Ahmet Yıldırım’ın, Ömer Erdoğan’ın ve Volkan Demirel’in de payı çok büyüktür, hepsine teşekkür ederim.

GİRDİĞİNDE GOL ATACAĞINI HİSSETTİK

Bir oyuncuyu çocukluğundan beri tanırsanız nerede, ne yapabileceğini hissedersiniz. Ermenistan maçının skoru hepimizi rahatsız etmişti.

Böyle kritik bir maçın sonlarına doğru Bertuğ oyuna girince televizyon karşısında ben ve alt yapı antrenörü arkadaşlarım fark etmeden ayağa kalkmışız. O an heyecandan kalbim duracak gibiydi. Kolay değil, yıllarca emek verdiğiniz bir fidan, her zaman gururlandığınız bir çocuk, milli formayla karşınızda. İnanın golü atacağını o an hissettim. Ertesi gün babasıyla konuştum o da aynı şeyler düşünmüş."

HIRSINI FUTBOLCU BABASINDAN ALMIŞ

Bertuğ Yıldırım’ın babasının da iyi bir futbolcu olduğunu belirten Uzun, “Ben gen faktörünün sporcu üzerindeki etkisine çok inanan bir teknik adamım. Bertuğ’un babası Trabzonlu. Bertuğ hırsını ondan almış. Ayrıca babası Savaş Yıldırım Sarıyer’in U21 takımında başlayıp Caykur Rizespor, Ardeşen Artvin Hopa, Akhisar, Bayburt, Demir Çelik Divriği, Çorumspor, Yozgatspor gibi takımlarda futbol oynamış bir sağ bek. Boyu 1.91 olan Bertuğ’un anne tarafı ise Rumeli Türkü. Bilirsiniz oradan da uzun boylu, güçlü fizikli oyuncular çıkar” dedi.

RENNES’DEN ÇOK DAHA iYi TAKIMLARA GiDECEKTiR

Yetiştirdiği oyucusunun en çok süratini, çalışkanlığını, hırs ve çabuk öğrenme yeteneğini beğendiğini belirten Köksal Uzun, “Yıllarca kanat oynadı ama şimdi fiziken değişti. Bacak boyu da üst beden gelişince hareketliliği çocukluğundaki gibi değil. Bu yüzden hep kanat oynamış bir çocuk, santrfor oynamayı öğreniyor. Çok kızlı gelişeceğini ve Rennes’den çok daha iyi takımlara gideceğine inancım tam” şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR’A ÖNERDiM AMA iLGiLENMEDiLER

Alt yapılara gereken ilgi gösterilmemesinden dert yanan Uzun, “Birçok teknik adam günü kurtarma derdiyle gençlere şans tanımıyor. Alt yapıda 10 yıl emek verdiğimiz oyuncuyu 10 dakika seyredip ‘Olmaz’ diyorlar. Türkiye’ye Samet Aybaba, Fatih Terim gibi gençlere güvenen hocalar lazım. Ben Bertuğ’u memleketimin takımı diye 15 yaşında Trabzon’a önerdim ama ilgilenmediler. Şimdi o zirveye tırmanırken arkasından bakıp seyretsinler” dedi.

TÜRKiYE’NiN YENi GOLCÜSÜ BERTUĞ YILDIRIM

· İlk kez davet edildiği A Milli Takım’da formayı ilk kez Ermenistan maçının son 10 dakikasında şans bulan ve 88’de beraberliği getiren golü atan Bertuğ Yıldırım’ın performansı Avrupa basınında da yankı buldu. Stade-rennais-online: “Bertuğ golünü attı, Rennes sevindi.”

· Besoccer: “Cenk Özkaçar’ın fiyaskoya yol açan hatasını Bertuğ Yıldırım telafi etti.”

· Onefootbal: “Yeni ve genç golcü Bertuğ Yıldırım, Türkiye’yi yenilgiden kurtardı.”

· Fcupdate.nl: “Türkiye’de Cenk Özkaçar’ın korkunç hatasından sonra Bertuğ Yıldırım affettirdi, puanı zor kurtardı.”

· Sport.es: “Bertuğ Yıldırım, Ermenistan’ın deplasmanda sahadan galibiyetle ayrıylabıhı engelledi.”

