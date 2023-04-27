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Atalanta'da Merih Demiral, Gian Piero Gasperini ile kavga etti! Ayrılık kararı, transferini engellemişti

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#Transfer#Merih Demiral#Gasperini
Atalantada Merih Demiral, Gian Piero Gasperini ile kavga etti Ayrılık kararı, transferini engellemişti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 20:11

Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile kavga etti.

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Serie A ekibi Atalanta'da iki sezondur forma giyen ve takımının önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Merih Demiral, İtalya'da gündeme oturdu.

2019 yılında Sassuolo'da gösterdiği yüksek performansın ardından yaz transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında 2019 yaz transfer döneminde Juventus'a transfer olan Merih Demiral, iki sezonun ardından Atalanta'ya imza atmıştı.

Atalanta'da yeniden yükselişe geçen Merih, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

GASPERINI, TRANSFERİ ENGELLEMİŞTİ

Geçtiğimiz dönemde Gasperini'nin, Merih’in Inter’e transferini son anda engellediğine dair haberler medyada yer almıştı.

La Gazetta dello Sport'un mart ayındaki haberinde Inter'in yeniden Türk stoperi kadrosuna katmak istediği bilgisi verilmişti.

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HOCASIYLA KAVGA ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre Merih Demiral ile Atalanta'nın İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini kavga etti

25 yaşondaki milli oyuncunun, yaz transfer döneminde Atalanta yönetimine ayrılmak istediğini kesin olarak ilettiği kaydedildi.

INTER'E İMZASI BEKLENİYOR

Bu gelişmelerin ardından Merih'in, Inter'de sözleşmesi muhtemelen yenilenmeyecek olan Milan Skriniar'ın yerine geçmesi bekleniyor.

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#Transfer#Merih Demiral#Gasperini

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