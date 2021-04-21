Aslan mı, Avcı mı?

Süper Lig’de 3. sırada bulunan G.Saray, bu akşam bir alt basamaktaki Trabzonspor’u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Aslan bugün galip gelerek, dün Sivas’ta berabere kalan lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4’e indirmeyi hedefliyor. Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada hiç kaybetmeyen Trabzonspor ise hem bu serisini sürdürmek hem de bu sezon derbilerdeki kötü istatistiğini (5 maçta 4 yenilgi) düzeltme amacında.

FALCAO VE MUHAMED YOK

G.Saray’da sakat olan Falcao, Yedlin, Covid nedeniyle karantinada tutulan Muhamed ve kart cezalısı Donk forma giyemeyecek. Trabzonspor’da ise Yunus Mallı sakat, Yusuf Sarı ise cezalı.

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