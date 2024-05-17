Arsenal'den Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Real Madrid'in cevabı...

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Real Madrid'de son dönemdeki performansıyla taraftarın beğenisini toplayan Arda Güler ile ilgili gündem olan haberler çıkmaya devam ediyor.

4 MAÇTA 3 GOL! 'FUTBOL TOPU ONA AŞIK'

Alaves maçında 62. dakikada oyuna giren Arda Güler, 81. dakikada şık bir gol atmış ve 5-0'lık maçta son sözü söylemişti.

Gol sonrası tepkisi dikkat çeken Ancelotti, basın toplantısında da Arda Güler için şu sözleri kullanmıştı: 'Arda'nın doğal bir yeteneği var. Çok iyi ilerleme gösteriyor. Olmayacak anlarda ve olmayacak pozisyonlarda bile goller atabiliyor. İstemese de gol atıyor çünkü futbol topu ona aşık. Takım da onu çok seviyor. Burada olduğu için mutluyuz. Burada olmaya devam edecek.

GOL SEVİNCİ DE FENOMEN OLDU

Arda Güler yalnızca attığı gollerle değil yaptığı sevinçle de Avrupa'da fenomen oldu. Manchester United'da ligde bu sezon ilk golünü atan Amad Diallo, golünü Arda Güler'in gol sevinciyle yaptı. Diallo'nun gol sevinci sosyal medyada hemen gündem oldu.

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TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

İspanya'da AS'ta çıkan haberde Real Madrid taraftarı Arda Güler'i daha fazla izlemek için sabırsızlandığı, Modric'in ayrılması halinde o bölgede Arda Güler'in rahatlıkla oynayabileceği yorumunun çokça yapıldığı ifade edildi.

ARSENAL'DEN DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

İspanya basınından Fichajes'in haberine göre Premier Lig'de şampiyonluk yarışında olan Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çaldı.

Haberde Londra ekibinin 19 yaşındaki yıldız için 45 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Florentino Perez yönetiminin bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

TAKIMDA KALMASI BEKLENİYOR AMA SON KARAR EURO 2024 SONRASI VERİLECEK

Real Madrid'deki geleceği henüz netleşmeyen ve Arsenal'in yanı sıra 5-6 önemli Avrupa kulübünün de kadrosuna katmak istediği Arda Güler'in ayrılıkla ilgili kulübe herhangi bir talepte bulunmadığı belirtiliyor.

Ancelotti'nin kadroda tutmak istediği Arda Güler için Real Madrid'in henüz bir karar vermediği ve EURO 2024 sonrası milli yıldızla ilgili son kararı vereceği ifade edildi.

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