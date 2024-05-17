Son dakika: Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi! Terim'den açıklama...

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Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk şansı kalmayan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos'ta hedefimiz 2023/24 sezonunu şampiyon tamamlamak ve çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024/25 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.

Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına, ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum.

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Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle...

FARKLI YENİLGİ SONRASI TEPKİLER ÇOĞALMIŞTI

Son olarak lider PAOK'a 4-1 kaybeden ve şampiyonluk şansını tüketen Panathinaikos'ta Fatih Terim'e ve takıma tepkiler büyümüştü. Taraftarlar Terim'i sosyal medyada yoğun şekilde eleştirirken deneyimli teknik adam Yunan basınında da topa tutulmuştu.

PANATHINAIKOS: TEŞEKKÜRLER

Panathinaikos, sosyal medya hesaplarından Fatih Terim için teşekkür paylaşımı yaptı.

TERİM YÖNETİMİNDE PANATHINAIKOS NE YAPTI?

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda son haftaya 4. sırada giren Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı.

Takımı ikinci sırada devralan Fatih Terim, Yunan devinin başında 26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberilk ve 6 mağlubiyet aldı. Panathinaikos bu dönemde 58 gol atıp 40 gol yedi.

Fatih Terim yönetiminde Yunanistan Kupası'nda finale yükselen Panathinaikos, 25 Mayısta finalde Aris ile karşı karşıya gelecek.