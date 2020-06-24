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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Arsenal, David Luiz ile sözleşme yeniledi! Fenerbahçe iddiası vardı...

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Arsenal, David Luiz ile sözleşme yeniledi! Fenerbahçe iddiası vardı...
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile sözleşme yeniledi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerinde Benfica, Chelsea ve Paris Saint-Germain formaları giyen Luiz, bu sezon başında transfer olduğu Arsenal'da tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve 2 gol attı. 

Brezilyalı oyuncu, takımının 3-0 yenildiği Manchester City maçında yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Fenerbahçeden David Luiz atağı
Fenerbahçe'den David Luiz atağı!

Açıklamada, Real Madrid'den kiralanan orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığı, kiralık olarak forma giyen savunma oyuncuları Pablo Mari ve Cedric Soares ile de uzun süreli sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

 

Arsenal, David Luiz ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe iddiası vardı...

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