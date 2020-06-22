Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! | Son Dakika FB Haberleri

Fenerbahçe'de flaş transfer harekatı.... 33 yaşındaki oyuncunun takımıyla sözleşmesi bitiyor. İngiliz ekibi, Brezilyalı stopere 1 senelik kontrat önerdi.





Deneyimli savunmacı ise en az 2 senelik sözleşme isteyince görüşmeler tıkandı. Portekiz ve İngiliz basınına göre David Luiz ’e Benfica ve Fenerbahçe de talip. Ancak Sambacı’nın eski takımı Benfica’nın çok düşük bir maaş önerdiği ve Luiz’in bunu kabul etme ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

3.5 milyon Euro

Fenerbahçe’nin, David Luiz’e daha cazip bir teklif sunması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, 33 yaşındaki stoperin istediği gibi 2 yıllık bir sözleşmeyle kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Bonservis ödenmeyecek olan Luiz’e imza parasıyla birlikte senelik 3.5 milyon Euro teklif edilebilir. Yönetim, David Luiz’in gelmesi halinde, Brezilya Milli Takımı’ndan arkadaşı Luiz Gustavo ile iyi bir uyum yakalayacağına inanıyor.

David Dein devreye girebilir!

Sarı-Lacivertliler’in David Luiz’i ikna etmek için önemli bir kozu olacak. Arsenal’da uzun yıllar yöneticilik yapan ve halen kulüp içinde etkili olan David Dein, Ali Koç’un yakın arkadaşı. İngiliz yönetici, Türkiye’de birçok kez Koç’un konuğu oldu. Sarı-Lacivertliler’in Luiz konusunda ısrarcı olması halinde, Dein, devreye girebilir. David Dein, Brezilyalı yıldızı Ali Koç ile bir araya getirip, Fenerbahçe’ye imza atması için ikna etmeye çalışabilir.

(Fanatik)

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