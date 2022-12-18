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Arjantin-Fransa finalinde çok konuşulan kararlar! Dembele, Angel Di Maria'ya değdi mi? Otamendi'nin müdahalesi...

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#Arjantin#Messi#Fransa
Arjantin-Fransa finalinde çok konuşulan kararlar Dembele, Angel Di Mariaya değdi mi Otamendinin müdahalesi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 19:10

2022 Dünya Kupası finalinde 120 dakikası 3-3 berabere biten maçta Fransa'yı seri penaltılarda 4-2 yenen Arjantin, şampiyon oldu. Şampiyonluk maçında her iki takımın da kazandığı penaltılar ise tartışma konusu oldu.

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Arjantin ile Fransa'nın kozlarını paylaştığı 2022 Dünya Kupası finalinde ilk gol Arjantin'den geldi.

Karşılaşmanın 22. dakikasında sol kanattan çizgiye inen Angel Di Maria, Ousmane Dembele'den sıyrılıp ceza alanına girdi.

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Di Maria ceza alanında yerde kalırken hakem Simon Marciniak penaltı kararı verdi.

Pozisyonun içinde yer alan Ousmane Dembele, Di Maria'ya temas etmediği yönünde hakeme itirazlarda bulundu.

FRANSA'DAN İTİRAZ

Polonyalı hakeme VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi ve Fransız oyuncuların itirazlarına karşın karar değişmedi.

Arjantin-Fransa finalinde çok konuşulan kararlar Dembele, Angel Di Mariaya değdi mi Otamendinin müdahalesi...

DEMBELE DEĞDİ Mİ?

Dembele'nin Di Maria'ya değip değmediği konusunda da sosyal medyada farklı görüşler yer aldı.

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Arjantin-Fransa finalinde çok konuşulan kararlar Dembele, Angel Di Mariaya değdi mi Otamendinin müdahalesi...

Arjantin-Fransa finalinde çok konuşulan kararlar Dembele, Angel Di Mariaya değdi mi Otamendinin müdahalesi...

Arjantin-Fransa finalinde çok konuşulan kararlar Dembele, Angel Di Mariaya değdi mi Otamendinin müdahalesi...

4. PENALTI GOLÜNÜ ATTI

Topun başına geçen Messi, ağları havalandırdı ve bu turnuvada 4. penaltı golünü attı.

Messi, Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en fazla penaltı golü atan oyuncular listesinde Rob Rensenbrink ve Eusebio ile zirveyi paylaşıyor.

FRANSA DA PENALTI KAZANDI

Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise bu kez Fransa penaltı kazandı.

Otamendi'nin Randal Kolo Muani'ye müdahalesi sonrası Polonyalı hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Bu düdük için de Arjantinli oyuncular uzun süre itiraz etti.

Arjantin-Fransa finalinde çok konuşulan kararlar Dembele, Angel Di Mariaya değdi mi Otamendinin müdahalesi...

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#Arjantin#Messi#Fransa

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