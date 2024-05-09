Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımını bizzat açıkladı

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Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı. Rus smaçör, Çin ekibi Shanghai'ye transfer olduğunu bir video ile duyurdu.

TIANJIN'E GİTMESİ BEKLENİYORDU

Arina Fedorovtseva'nın Çin'e gideceği bir süredir iddia ediliyordu ancak takımının Tianjin olması bekleniyordu. Rus yıldız, yayınladığı video ile Tianjin'in ezeli rakibi Shanghai'ye transfer olduğunu duyurdu ve yeni takımına merhaba dedi.

20 yaşındaki Arina, videoda şu ifadeleri kullandı:

Merhaba, ben Arina Fedorovtseva. Gelecek sezon Shanghai Voleybol Kulübü'nde oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Sahada iyi voleybol oynayıp tutku göstereceğimize ve hedeflerimize ulaşacağımıza eminim.

Yakında görüşürüz.

FENERBAHÇE OPET'TE 3 AYRILIK

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Sarı-lacivertli takımda Arina'nın yanı sıra Meryem Boz ve Buse Ünal ile de yollar ayrıldı.