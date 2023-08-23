Arda Turan istedi, Eyüpspor transfer rekoru kıracak

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Eyüpspor, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde elediği Olimpija Ljubljana'nın yıldızını radarına aldı.

SEZONA 6 PUANLA BAŞLADI

Sezona 1-0'lık Keçiörengücü ve 2-0'lık Kocaelispor galibiyetleriyle başlayan Eyüpspor'da keyifler yerinde.

Süper Lig hedefiyle yola çıktığı sezonda 2'de 2'yle başlayan İstanbul ekibi, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüpspor; Gianni Bruno, Jakhongir Urozov, Robin Yalcin Robin Yalçın, Adrien Regattin, Caner Erkin Caner Erkin, Al Hassan Touré, Kubilay Anteplioğlu, Prince Ampem, Ahmed Kutucu, Metehan Baltacı ve Birkan Tetik'i bu sezon kadrosuna katarken bir oyuncuyu daha almanın hesaplarını yapıyor.

2.5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Arda Turan'ın Eyüpspor'u, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elediği Olimpija Ljubljana'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Svit Seslar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Slovenya'dan Ekipa'da yer alan habere göre; İstanbul ekibi, Svit Seslar için yaklaşık 2.5 milyon Euro'luk bonservisi gözden çıkardı.

EN PAHALI İSİM OLACAK

Transferin gerçekleşmesi durumunda Eyüpspor, 1.2 milyon Euro'luk Halil Akbunar transferinden sonra tarihinin en pahalı oyuncusunu kadrosuna katmış olacak.