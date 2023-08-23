Son Dakika: Galatasaray'dan şimdi de Marco Verratti bombası! Müjde geldi... Hakan Çalhanoğlu detayı...

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Transfer çalışmaları kapsamında Sergio Ramos ile anlaşma noktasına gelen Galatasaray, Marco Verratti transferinde de son yaşanan gelişmelerin ardından bir adım öne çıktı.

L'Equipe'in haberine göre Al-Ahli, PSG'den ayrılması beklenen Marco Verratti ile görüşmelerini dondurdu. Suudi ekibi daha önce oyuncuyla prensipte anlaşmıştı ancak Marco Verratti'nin menajerlerinin yeni taleplerle gelmesi üzerine Al-Ahli transferi askıya aldı.

HAKAN YA DA DE PAUL

Marco Verratti'nin transferinden vazgeçen Al Ahli'nin iki isim belirlediği ve bu isimlerle ilgili görüşmelere başladığı ifade edildi. Bu isimlerden biri Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, diğeri ise Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul.

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GALATASARAY ÖNE ÇIKTI

Söz konusu haberde, yaşanan bu gelişmelerin ardından Marco Verratti için son günlerde Galatasaray'ın ön plana çıktığı vurgulandı. Marco Verratti transferinin Galatasaray için ekonomik açıdan zor olacağı ancak sarı kırmızılı ekibin şartları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.

11 YILDIR PSG'DE

11 yıldır PSG forması giyen Marco Verratti, Pescara'dan 12 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Takımıyla 3 yıl daha kontratı bulunan İtalyan orta saha, 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 38 maça çıkmıştı.

SERGIO RAMOS ADIM ADIM GELİYOR

Kadrosuna iyi bir defans oyuncusu almak isteyen Galatasaray’da Sergio Ramos ile görüşmeler hız kazandı.

Menajerlerin tavsiyesi ile sarı kırmızılılarda üç hafta önce gündeme gelen İspanyol stoper o dönem imza parası ve bonuslarla birlikte sarı kırmızılılardan 15 milyon Euro istemişti. Rakamı astronomik bulan sarı kırmızılı yöneticiler ısrarlı bir tutum sergilememiş ve görüşmeleri o noktada kesmişti.

Uzun süredir ismi Suudi Arabistan takımlarıyla anılan yıldız oyuncu oradan da beklediği teklifleri alamadı. Galatasaray bunun üzerine 1 hafta önce harekete geçip yeni teklifini sundu.

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8 MİLYON EURO BANDINA İNDİ

Buna göre Galatasaray, Ramos için yıllık 5 milyon Euro garanti ücret teklif etti, imaj hakları ve imza parası için de görüşme yapabileceğini iletti. Futbolcunun isteklerinin ise bu süreçte Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle yıllık 8 milyon Euro bandına indiği öğrenildi. Ancak Ramos’un bu indirimi yapmasında en geçerli sebep ise Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde yer alma ihtimali…

Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen yıldız oyuncu, eğer Aslan gruplara kalırsa fiyatta esneklik gösterebileceğini iletti. Molde karşısında Galatasaray’ın Norveç’ten iyi ve avantajlı skorla dönmesi Ramos’un, sarı kırmızılı takıma Transfer ihtimalini artıracak.

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TETE'NİN LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray'da yeni Transfer Tete'nin lisansı çıktı. Tete, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu akşam sarı kırmızılı takımın MOLDE ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında forma giyebilecek.