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Arda Turan: 'Bugünün rengi olmaz, tek yüreğiz'

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#Arda Turan#Deprem#Trabzonspor
Arda Turan: Bugünün rengi olmaz, tek yüreğiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 20:38

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Arda Turan, Trabzonspor-Basel maçı için Medical Park Stadyumu'na gitti.

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UEFA Konferans Ligi'nde Bordo-Mavililer'i desteklemek için Akyazı'daki yerini alan Arda Turan açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın sözleri;

Zor, çok sıkıntılı günler. Bugünün rengi olmaz. Tek yüreğiz. Deprem bölgesine elimizden gelen her şeyi yapacağız.

BİR SENE SONRA DA ORADA OLACAĞIZ

Oradaki çocukların sporu futbolcu sevmesi için elimizden geleni yapacağız. Bizim ülkemizin insanı, birliği ve beraberliği çok güzel şekilde ortaya koyar. İnşallah bu günleri unutmayıp daha güzel günlere yelken açarız. Sadece bugün değil, bir sene sonra da Deprem bölgesinde olacağız. Erden Timur'la da daha önce konuştuk. Ülkemizin başı sağ olsun

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#Arda Turan#Deprem#Trabzonspor

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