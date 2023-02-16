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Hataysporlu Christian Atsu’nun menajeri: Canlı olarak çıkacağına inanıyoruz

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#Deprem#Hatayspor#Atsu
Hataysporlu Christian Atsu’nun menajeri: Canlı olarak çıkacağına inanıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 18:23

Hatay’da depremin ardından çöken Rönesans Rezidans’ta kalan ve kendisinden haber alınamayan Hataysporlu Christian Atsu’nun yakınları, enkazdaki bekleyişini sürdürürken, menajeri Sechre, "Biz Atsu’yu canlı görmek istiyoruz ve onun canlı olarak çıkacağına inanıyoruz" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un yaşadığı Rönesans Rezidans depremde yıkılırken, Atsu’nun yakınları ve arkadaşları, enkazın önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Atsu’nun menajeri Nana Sechre, Atsu’nun enkazdan sağ çıkacağına inandıklarını söyledi. Sechre, "6 gündür buradayız. Atsu’nun kardeşleri, arkadaşları ve konsolosluktan yetkililerle bekliyoruz. Çalışmalar lütfen devam etsin. Hepimiz bekliyoruz. Tüm dünyaya teşekkür ederim. Herkes Atsu’yla ilgileniyor. Eski takımlarındaki arkadaşları ve yöneticiler de sürekli arıyor. Biz Atsu’yu canlı görmek istiyoruz ve onun canlı olarak çıkacağına inanıyoruz. İyi bir haber alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

’LÜTFEN HASTANELERE DE BAKSINLAR’

Atsu’nun enkazdan çıkarılıp, hastaneye de götürülmüş olma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını belirten Sechre, "Hepimiz Atsu’yu görmek için buradayız ve göreceğimize inanıyoruz. Herkes lütfen hastanelere baksın. Zor durumdayız. İkinci planımız ise hastaneler. Lütfen baksınlar. Uzun saçları ve dövmesi var. Hastanede de olabilir. Fakat biz yine de Atsu’nun burada olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı

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#Deprem#Hatayspor#Atsu

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