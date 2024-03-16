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Arda Güler'in şutu sonrası Real Madridli oyuncuların ağzı açık kaldı! Hayranlıkla izleyip tebrik ettiler

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga
Arda Gülerin şutu sonrası Real Madridli oyuncuların ağzı açık kaldı Hayranlıkla izleyip tebrik ettiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 21:33

LaLiga'nın 29. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı CA Osasuna'yı 4-2 mağlup ederken İspanyol devinde Arda Güler maçın son bölümünde gole çok yaklaştı. Orta sahadan çıkardığı harika şutla kaleciyi avlamaya çalışan Arda Güler, takım arkadaşlarının ağzını açık bıraktı.

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Sakatlığını tamamen atlattıktan sonra Real Madrid formasıyla ilk golünü geçen hafta oynanan Celta Vigo mücadelesinde atan Arda Güler, 4-2 kazandıkları Osasuna maçının uzatma anlarında harika bir şut çıkardı.

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VİNİCİUS JUNİOR ŞOV YAPTI

El Sadar Stadyumu'da oynanan mücadelenin henüz 4. dakikasında Vinicius Junior’un golüyle eflatun-beyazlılar öne geçti. Hızlı cevap veren ev sahibi Osasuna ise 7. dakikada skoru yeniden eşitledi. Ancak hız kesmeyen Real Madrid, 18. dakikada Dani Carvajal’ın golüyle yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise Madrid ekibi 61’de Brahim Diaz ve 64’te Vinicius Junior’un skoru 4-1’e getirdi. Osasuna, 90+1’de bulduğu golle farkı 2’ye indirdi.

Mücadelede başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

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ÜST DİREĞİ GEÇEMEDİ

Milli futbolcu Arda Güler de maçın 85. dakikasında Vinicius Junior’un yerine oyuna dahil oldu. Bir önceki lig maçında Celta Vigo’ya karşı ağları sarsan Arda, bu müsabakada da gole çok yaklaştı. 90+4. dakikada orta sahadan etkili bir şut çıkaran genç futbolcunun şutu üst direkten döndü.

TAKIM ARKADAŞLARI HAYRANLIKLA İZLEDİ

Arda Güler'in orta sahadan çıkardığı harika şut, direkte patlarken o anlarda Real Madrid yedek kulübesinde büyük heyecan yaşandı. 

Karşılaşmada iki gol birden atarak yıldızlaşan Vinicius Junior, yerini Arda Güler'e bırakırken milli yıldızın şutunu hayranlıkla izledi.

Arda Güler'in direkten dönen şutu sonrası büyük şaşkınlık yaşayan Vinicius Junior, milli futbolcumuza bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.

Öte yandan yedek kulübesinde diğer oyuncular da Arda Güler'i harika şutundan dolayı tebrik etti.

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga

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