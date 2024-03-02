×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler'in korktuğu başına geliyor! Real Madrid'den şok karar

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#İpanya
Arda Gülerin korktuğu başına geliyor Real Madridden şok karar
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 18:57

İspanyol devi Real Madrid'e transfer olduktan sonra üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan ve kötü günleri geride bıraktıktan sonra istediği forma şansını bir türlü bulamayan Arda Güler'in korktuğu başına geliyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde yeterli forma şansını bulamazken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Avrupa kariyeri, beklediği kadar iyi başlamadı.

6.5 ay süren sakatlık dönemini atlatan Arda Güler, Santiago Bernabeu sakinlerine yeteneklerini tam olarak gösterememiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

YALNIZCA 92 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Milli yıldız sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de sadece 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda toplamda 92 dakika süre alabildi.

Gözden KaçmasınBodrumspor - Eyüpspor maçında olaylar çıktı Arda Turana yabancı cisim atıldı, Uğur Demirok ambulansla hastaneye kaldırıldıBodrumspor - Eyüpspor maçında olaylar çıktı! Arda Turan'a yabancı cisim atıldı, Uğur Demirok ambulansla hastaneye kaldırıldıHaberi görüntüle

SEVILLA MAÇINDA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Arda Güler, ısrarla daha fazla süre almak istemesine rağmen bu amacına bir türlü ulaşamazken Sevilla maçında oyuna girecekken son anda vazgeçilmesi, genç yıldızın büyük hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

Haberin Devamı

Sevilla maçında oyuna girmek üzereyken Luka Modric'in golünün ardından yeniden kulübeye gönderilen genç yıldız, büyük üzüntü yaşarken kulüpteki geleceği şekillenmeye başlıyor.

Gözden KaçmasınEmre Belözoğlundan küfürlü tezahürat sitemi: Fenerbahçe de iki maçta Galatasaraydan 6 gol yediEmre Belözoğlu'ndan küfürlü tezahürat sitemi: Fenerbahçe de iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediHaberi görüntüle

İSPANYOLLAR DUYURDU

Marca'nın haberine göre; Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler ile yolların ayrılması kararı alındı. 

Real Madrid'in milli yıldızı sezon sonunda takımdan göndermeye karar verdiği kaydedilirken düzenli forma giyip gelişebileceği bir takıma kiralanmasının planlandığı vurgulandı.

İspanyol devinin Arda Güler'i kiralık göndererek daha güçlü bir geri dönüşü planladığı belirtildi.

MİLAN'DAN DIAZ TAKTİĞİ

Real Madrid'in kiralık olarak vedalaşmaya hazır olduğu Arda Güler için Serie A devi Milan'ın devreye girdiği belirtildi.

Milan'ın Arda Güler'i Brahim Diaz gibi kiralamak istediği öne sürüldü.

Gözden KaçmasınAnkaragücü - İstanbulspor maçında korku dolu anlar Ertaç Özbir yerde hareketsiz kaldı, hastaneye kaldırıldıAnkaragücü - İstanbulspor maçında korku dolu anlar! Ertaç Özbir yerde hareketsiz kaldı, hastaneye kaldırıldıHaberi görüntüle

KULÜPTE KABUL GÖREN DÜŞÜNCE

Relevo'nun iddiasına göre de genç oyuncu için en iyisinin gelecek sezon kiralık olarak başka bir takımda oynaması fikri kulüpte giderek kabul görüyor.

Kiralanma opsiyonu gittikçe güçlenen bir seçenek olurken Carlo Ancelotti'nin Valencia maçı öncesi yaptığı açıklamalar buna işaret etti.

İtalyan teknik adam, Arda Güler için yaptığı "Onun gibi genç bir oyuncunun ilerlemek için oynaması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasıyla kiralık iddialarını güçlendirdi.

Haberin Devamı

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Fenerbahçe, Arda Güler'in sezon başında Real Madrid'e transferinden 20 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Genç yıldızın sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı. Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay verileceği belirtildi.

2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 19 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Real Madrid#İpanya

BAKMADAN GEÇME!