Arda Güler'in korktuğu başına geliyor! Real Madrid'den şok karar

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Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde yeterli forma şansını bulamazken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Avrupa kariyeri, beklediği kadar iyi başlamadı.

6.5 ay süren sakatlık dönemini atlatan Arda Güler, Santiago Bernabeu sakinlerine yeteneklerini tam olarak gösterememiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

YALNIZCA 92 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Milli yıldız sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de sadece 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda toplamda 92 dakika süre alabildi.

SEVILLA MAÇINDA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Arda Güler, ısrarla daha fazla süre almak istemesine rağmen bu amacına bir türlü ulaşamazken Sevilla maçında oyuna girecekken son anda vazgeçilmesi, genç yıldızın büyük hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

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Sevilla maçında oyuna girmek üzereyken Luka Modric'in golünün ardından yeniden kulübeye gönderilen genç yıldız, büyük üzüntü yaşarken kulüpteki geleceği şekillenmeye başlıyor.

İSPANYOLLAR DUYURDU

Marca'nın haberine göre; Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler ile yolların ayrılması kararı alındı.

Real Madrid'in milli yıldızı sezon sonunda takımdan göndermeye karar verdiği kaydedilirken düzenli forma giyip gelişebileceği bir takıma kiralanmasının planlandığı vurgulandı.

İspanyol devinin Arda Güler'i kiralık göndererek daha güçlü bir geri dönüşü planladığı belirtildi.

MİLAN'DAN DIAZ TAKTİĞİ

Real Madrid'in kiralık olarak vedalaşmaya hazır olduğu Arda Güler için Serie A devi Milan'ın devreye girdiği belirtildi.

Milan'ın Arda Güler'i Brahim Diaz gibi kiralamak istediği öne sürüldü.

KULÜPTE KABUL GÖREN DÜŞÜNCE

Relevo'nun iddiasına göre de genç oyuncu için en iyisinin gelecek sezon kiralık olarak başka bir takımda oynaması fikri kulüpte giderek kabul görüyor.

Kiralanma opsiyonu gittikçe güçlenen bir seçenek olurken Carlo Ancelotti'nin Valencia maçı öncesi yaptığı açıklamalar buna işaret etti.

İtalyan teknik adam, Arda Güler için yaptığı "Onun gibi genç bir oyuncunun ilerlemek için oynaması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasıyla kiralık iddialarını güçlendirdi.

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20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Fenerbahçe, Arda Güler'in sezon başında Real Madrid'e transferinden 20 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Genç yıldızın sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı. Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay verileceği belirtildi.

2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 19 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.