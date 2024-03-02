×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Ankaragücü - İstanbulspor maçında korku dolu anlar! Ertaç Özbir yerde hareketsiz kaldı, hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Ankaragücü#Ertaç Özbir
Ankaragücü - İstanbulspor maçında korku dolu anlar Ertaç Özbir yerde hareketsiz kaldı, hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 14:43

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü - İstanbulspor maçında yürekleri ağza getiren bir pozisyon yaşandı. İki takımdan da birer oyuncu maça devam edemedi. Bir süre yerde hareketsiz yatan kaleci Ertaç Özbir ise hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü - İstanbulspor maçında yürekler ağza geldi.

Mücadelenin 38. dakikasında savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir ile İstanbulsporlu Emir Kaan Gültekin çarpıştı.

Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu, Ertaç'a kırmızı kart gösterdi. Pozisyon sonrası iki oyuncu da yerden kalkamadı. Yerde hareketsiz yatan Ertaç için iki takım oyuncuları da hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti.

Gözden KaçmasınBodrumspor - Eyüpspor maçında olaylar çıktı Arda Turana yabancı cisim atıldı, Uğur Demirok ambulansla hastaneye kaldırıldıBodrumspor - Eyüpspor maçında olaylar çıktı! Arda Turan'a yabancı cisim atıldı, Uğur Demirok ambulansla hastaneye kaldırıldıHaberi görüntüle

Saha içinde müdahale edilen Ertaç Özbir bir süre sonra kendine geldi. Deneyimli file bekçisi sedyeyle kenara alındı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Omzundan sakatlanan Emir Kaan da sedyeyle kenara alındı ve maça devam edemedi.

Ertaç'ın kırmızı kart görmesiyle Ankaragücü'nde Pedrinho'nun yerine Bahadır Güngördü oyuna dahil olurken İstanbulspor'da Emir Kaan'ın yerine Emrehan Gedikli oyuna girdi.

Gözden KaçmasınAnkaragücü 1-1 İstanbulspor (Maç özeti)Ankaragücü 1-1 İstanbulspor (Maç özeti)Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Ankaragücü#Ertaç Özbir

BAKMADAN GEÇME!