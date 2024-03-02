Ankaragücü - İstanbulspor maçında korku dolu anlar! Ertaç Özbir yerde hareketsiz kaldı, hastaneye kaldırıldı

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü - İstanbulspor maçında yürekler ağza geldi.

Mücadelenin 38. dakikasında savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir ile İstanbulsporlu Emir Kaan Gültekin çarpıştı.

Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu, Ertaç'a kırmızı kart gösterdi. Pozisyon sonrası iki oyuncu da yerden kalkamadı. Yerde hareketsiz yatan Ertaç için iki takım oyuncuları da hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti.

Saha içinde müdahale edilen Ertaç Özbir bir süre sonra kendine geldi. Deneyimli file bekçisi sedyeyle kenara alındı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Omzundan sakatlanan Emir Kaan da sedyeyle kenara alındı ve maça devam edemedi.

Ertaç'ın kırmızı kart görmesiyle Ankaragücü'nde Pedrinho'nun yerine Bahadır Güngördü oyuna dahil olurken İstanbulspor'da Emir Kaan'ın yerine Emrehan Gedikli oyuna girdi.