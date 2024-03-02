Bodrumspor - Eyüpspor maçında olaylar çıktı! Arda Turan'a yabancı cisim atıldı, Uğur Demirok ambulansla hastaneye kaldırıldı

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Trendyol 1. Ligi'nde Bodrumspor ile Eyüpspor'u karşı karşıya getiren maçın ilk yarısının son bölümünde olaylar çıktı.

1-0 Eyüpspor'un üstünlüğü ile devam eden ilk yarıda Caner Erkin ile Kenan Özer arasındaki pozisyonun ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

ARDA TURAN'IN AYAĞINA YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Ev sahibi takım taraftarları bu duruma tepki gösterirken sahaya yabancı cisimler atıldı. Yabancı maddeler ilk olarak, yedek kulübesinin ön bölümünde yer alan Arda Turan'ın ayağına isabet etti. Öte yandan Arda Turan 81. dakikada kırmızı kart gördü.

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UĞUR DEMİROK GÖZÜNDEN YARALANDI

Bunun ardından Eyüpspor'un yedek oyuncusu Uğur Demirok'un gözüne yabancı bir cisim isabet etti. Uğur Demirok uzun süre yerde kıvranırken konuk takım yedek kulübesi ve oyuncular bu duruma sinirlenip maçın hakemine isyan etti.

Daha sonra ayağa kalkan Uğur Demirok, yaralanan gözüne işaret ederek maçın hakemlerine tepkide bulundu. Demirok, taraftarların olduğu bölüme gidip serzenişte bulundu.

Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Demirok, daha sonra sahaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAŞKANLAR SAHADA

Her iki takım başkan ve yöneticileri sahaya girerek maçın hakemleriyle bir konuşma gerçekleştirdi. Başkanlar, tribünlere dönerek 'sakin olun' çağrısında bulundu.

VAR HAKEMLERİ İNCELEDİ

Maçın ilk devresinin sonuna 4 dakika ilave edildi ancak VAR incelemesi ve ortamın sakinleşmesi epey uzun sürdü.

VAR incelemesi sonrası herhangi bir yaptırım uygulanmazken ilk yarı 60. dakikadan itibaren devam etti.

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CANER KIRMIZI KART GÖRDÜ, MAÇI EYÜPSPOR KAZANDI

Caner Erkin ilk yarıda gördüğü sarı kartın ardından ikinci yarıda rakibine yaptığı müdahale sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Konuk ekip yaklaşık 35 dakika 10 kişi mücadele ederken skoru korumayı bildi.

Maçın son dakikalarında Bodrumspor'dan Kenan Özer ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Eyüpspor, maçtan üç puanla ayrılarak 61 puana yükseldi ve en yakın takipçisiyle aradaki puan farkını 12'ye çıkardı.

Bodrumspor ise 42 puanla 4. sırada kaldı.

'KOSKOCA BİR CAMİAYA MÂL ETMEMEK LAZIM

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Buraya futbol maçı oynamaya geldik. Kazanmak için hazırlandık, sonucunda kazandık ve şu an evimize dönüyoruz. Maalesef istemediğimiz beklemediğimiz, televizyon başındakilerin görmek istemediği saha dışı olaylar oldu. Bunları burada konuşmayacağım, gerekli açıklamaları kulübümüz isterse yapar. Bir arkadaşımız şu anda hastanede Uğur Demirok gözünden yaralandı. Retina ya da korneada bir yırtık oluşmuş. Buradan onun yanına gideceğiz. Biz sezon başından beri sadece sahanın içinde kaldık, sahanın içinde kalarak oyunu geliştirmeye çalıştık. Bodrumspor 2 senedir bize çok iyi rakip oluyor. Onlara çok saygı duyuyoruz. Bize karşı güçlü bizi de motive eden bir rakip. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım. Onların adına üzgünüm. Onlar da bunları yaşamak istememiştir. Sonuç olarak yaşandı, umarım burada kalır, gerekli yaptırımlar uygulanır ve bir daha yaşanmaz" diye konuştu.