Arda Güler'in dönüşüne ilişkin tarih verildi! Real Madrid'in planını açıkladı

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Sarı lacivertliler büyük bir sükse yaratarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya serüvenine oldukça talihsiz bir giriş yaptı.

Sezon öncesi ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle hazırlık maçına dahi çıkamadan Madrid'e dönen ve ameliyat olan Arda Güler, uzun bir sürenin ardından takımla çalışmalara başlamıştı.

Sahalara dönmesi beklenirken bu kez sol arka adalesinden sakatlan milli yıldız, bir kez daha formasından ayrı kalırken tedavisinin 3 haftayı bulabileceği belirtilmişti.

Arda Güler'in art arda yaşadığı sakatlıklar sonrası kiralanabileceği öne sürülürken bu iddiaları doğru olmadığı yönünde haberler yapıldı.

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Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in Real Madrid'deki son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Arda Güler'in başka takımlara kiralık gönderilebileceği yönündeki haberler hakkında bilgi veren Romano, Real Madrid'in milli yıldızın yeteneklerine sonuna kadar güvendiğini kaydetti.

MADRİD GÜVENİYOR

Arda Güler'in yaşadığı talihsiz sakatlıkların Real Madrid'deki imajını değiştirmediğini vurgulayan Romano, "Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine yüzde 100 güveniyor ve onun takıma katacağı çok şey olduğuna inanıyor. Sakatlıkları onun kulüpteki imajını değiştirmedi." ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Milli yıldızın sahalara döneceği tarihi de belirten Fabrizio Romano, Real Madrid'in acele etmeyeceğini ve Arda Güler'in milli aradan sonra sahalara dönebileceğini kaydetti.

DOKTORLAR NE DİYOR?

İspanyol basınından Relevo, Real Madrid'de ikinci sakatlığını yaşayan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin olarak üç farklı uzman doktordan görüş almıştı.

"YAŞADIĞI SAKATLIĞIN İKİ ANA SEBEBİ VAR"

Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez şu açıklamayı yapmıştı: Dizinden ameliyat olduğunda sabırlı olmalı ve tamamen iyileşmesini beklemek gerektiğini söylemiştim. İkinci Ansu Fati olmasını istemiyoruz. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme süreci dikkatli bir şekilde yapılırsa uzun vadede yeni bir soruna yol açmaması gerekiyor. Yaşadığı sakatlığın iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada görme arzusunun üstünde yarattığı baskı, diğeri ise henüz gelişmemiz vücuda sahip bir çocuktan bahsediyoruz.

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"MAKSİMUM DİKKATLE ELE ALINMALI"

Ortopedi Cerrahisi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Ripoll: Diz ameliyatlarının ardından kas sakatlıkları sık görülür. Her kasın kendine has özellikleri vardır. İyileşmenin sağlıklı olması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Arda'nın yaşındaki bir çocuğun diz ameliyatı maksimum dikkatle ele alınmalı. Futbolcunun geleceğini riske atıyoruz. Futbolcular, bir ay erken dönmek için kariyerinin 15 yılını tehlikeye atıyor.

Travmatoloji ve Ortopedi Cerrahisi Uzmanı Doktor Mediavilla: Sakatlık süresini kasların üzerine binen yük ve maç oynama baskısı da etkiliyor.