Trendyol Süper Lig'in 8 haftası tamamlanırken liglere milli takım arası verildi. Milli araya 8'de 8 yaparak lider giren Fenerbahçe'yi, Galatasaray 22 puanla takip ederken her iki takım da henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

FENERBAHÇE 16'DA 16 YAPTI

İsmail Kartal yönetiminde Konferans Ligi elemeleri, grup maçları ve Süper Lig olmak üzere çıktığı 16 maçta 16 galibiyet alan Fenerbahçe, kayıpsız ilerlemeyi sürdürdü.

GALATASARAY NAMAĞLUP

Ligde Fenerbahçe'nin takipçisi olan son şampiyon Galatasaray ise ligde tek puan kaybını Kayserispor beraberliği ile yaşarken kalan tüm maçlarından galibiyetle ayrılmasını bildi.

DEVLER LİGİ'NDE 4 PUAN

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda iki maça çıkan Galatasaray, Kopenhag ile berabere kalırken Manchester United'ı ise deplasmanda devirdi.

RAKİPLERİNİ ÇARESİZ BIRAKTILAR

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa kupalarında başarılı gidişatını sürdürürken birçok lig maçından ise zorlanmadan galip ayrıldı.

LİGİN ÜSTÜNDE KADROLAR

Her iki takımın, ligin birçok maçından zorlanmadan 3 puanla ayrılmaları, kadro kalitelerinin üstünlüğünü ortaya koyarken ligin üzerinde ekipler oluşturdukları şeklinde yorumlara neden oldu.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Gökhan Ünal, İbrahim Toraman, Bilal Kısa ve Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro yapısını, performanslarını ve ligdeki durumlarını değerlendirdi.

FENERBAHÇE’NİN ESKİ FUTBOLCUSU GÖKHAN ÜNAL:

“ANADOLU TAKIMLARINDAN SADECE HATAYSPOR VE ÇAYKUR RİZESPOR DİRENÇ GÖSTERİYOR”

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadroları diğer takımlardan üstün. Çok iyi oyuncular aldılar. Tabii ki sadece oyuncu almakla takım olunmuyor, Okan Buruk ve İsmail Kartal bunu takım haline getirdi. Dün Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını izledim. Fenerbahçe’nin istekli oyunu orada çok net belli oluyordu. Maça giren ve çıkan oyuncularla öyle bir takım olmuşlar ki hiçbir şey fark etmiyor. Oynamayan oyuncular genelde mutsuz olur. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe’ye baktığınızda oynamayan oyuncular da mutsuz değil, hepsi mutlu. Bu zaten takım olduklarını gösteriyor. Kalite farkı da ortaya çıkınca diğer takımlardan ayrılıyorlar. Anadolu takımlarından direnç gösteren sadece şu an Hatayspor ve Çaykur Rizespor var. Kayserispor sezon başında Çağdaş Atan ile iyi bir ivme yakalamıştı ama Çağdaş Atan ayrılıp Başakşehir’e gitti. Kayserispor’un da kadrosu fena değil, onlar da ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe ve Galatasaray’a zorluk çıkaracaklardır. Beşiktaş’ta bir değişim oldu ancak ben Beşiktaş’ın kadrosunu yetersiz buluyorum. Beşiktaş ve Trabzonspor’un kadrosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’a göre yeterli değil. Galatasaray’ın sadece Süper Lig’deki ilk maçında aldığı 1 beraberliği var. Bu gidişle ikisi de puan rekoru kırabilir. İkisi de 2 kulvarda yarışıyorlar, Türkiye Kupasıyla beraber bu kulvar 3 olabilir. Yorgunluk belli olacaktır. İlla ki puan kayıpları olacaktır. Ama iki takım da böyle giderse ilk yarı bile farklı şeyler konuşulabilir. Çünkü, “Fenerbahçe ve Galatasaray’ı biz yenebiliriz” diyen bir takım daha çıkmadı. Açıkçası ben Play-Off sistemine sıcak değilim. Play-Off sistemi bence 3. veya 4. olan, altta kalan takımları mutlu etme çabası. 1. olan takım bileğinin hakkıyla şampiyon oluyor, sonra bir daha Play-Off sistemi oynayacak. 3. olan takım gelip, herkesi yenip şampiyon mu olacak yani? Play-Off sistemi bana çok saçma geliyor.

BEŞİKTAŞ’IN ESKİ FUTBOLCUSU İBRAHİM TORAMAN:

“PLAY-OFF SİSTEMİ, ŞAMPİYONLUK YARIŞINI CANLI TUTABİLİR”



Bence iki takım da çok iyi. Çok kaliteli oyuncuları var. Bunun yanı sıra kaliteli oyunculardan ikisi de bir takım yarattı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın takım anlayışlarına baktığımız zaman iyi bir takım oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yetenekli ve kreatif oyuncuları var. Bu oyuncular, takımın bütünlüğüne de katkı sağlayan, taktik disipline de sadık kalan oyuncular. Bu yüzden iki büyük takımın tabii ki de kaliteli olduğunu düşünüyorum. Anadolu takımlarında biraz geriye doğru gidiş olduğunu görüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 90 puanı geçip geçemeyeceğini bilemeyiz, lig daha çok yeni. Geçen seneye baktığımızda Fenerbahçe lige çok iyi bir giriş yapmıştı ama sonra sıkıntılar yaşamıştı. Fenerbahçe, bu sene daha istekli ve heyecanlı. Daha kaliteli takımların oluşturulduğunu görüyoruz. Arkadaki takımlarla aradaki puan farkının epey bir açılacağını düşünüyorum ama 90 puana ulaşıp ulaşamayacakları konusunda bir şey diyemiyorum. Büyük takımlar çok iyi kadro oluşturdu. Anadolu takımlarıyla puan farkı açıldığı zaman ligde heyecan kalmayacak diye düşünüyorum. Şampiyonluk yarışı 3-4 takım arasında geçiyor, onlar için değerlendirmek lazım. Büyük takımlar açısından baktığımız zaman tabii ki kadrosu iyi olan takım lider ve önde gidiyor. Bu takımlar açısından pek bir avantaj değil ama örneğin puan olarak geride kalan takımlar hala yarışın içinde olacakları için hala motivasyonu canlı kalacak takımlar olacaktır diyebiliriz. O yüzden Play-Off sistemi, şampiyonluk yarışını canlı tutabilir. Bir takım 9-10 puan bile önde olsa, Play-Off sisteminde olduğu zaman geride kalan takımların da bir şansı olacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan bir şans elde ediyorsunuz. Bunu değerlendirdiğiniz taktirde avantajlı duruma geçme şansınız var. Bunu tekrardan yaşayıp görmek lazım.

GALATASARAY’IN ESKİ FUTBOLCUSU BİLAL KISA:

“FENERBAHÇE VE GALATASARAY, LİGİN ÜZERİNDE BİR KADRO OLUŞTURDU”

"Fenerbahçe ve Galatasaray, kadro yapısı olarak bakıldığında bu sezon çok üst seviyede bir kadro kurdu. Galatasaray’ın kadrosu zaten geçen sene de iyiydi ve bunu şampiyonlukla taçlandırdı. Bu sene de o kadronun üzerine daha iyi takviyeler yaparak kadrosunu daha da güçlendirdi ve kalitesini artırdı. Geçen sene Fenerbahçe’ye baktığımızda hoca kalitesi vardı. İlk yarıda oyun olarak Fenerbahçe’yi çok üst sıralarda görüyorduk ama kadro kalitesi yoktu. Nitekim geçen sene 2.yarıda zaten o kadro kalitesi olmadığından yarışın gerisinde kaldı. Fenerbahçe, bu sene gerçekten çok iyi transferler yaptı ve tecrübeli, lider özellikli oyuncuları takıma kattı. Fenerbahçe ve Galatasaray, ligimize bakarsak bu sene gerçekten üst seviye kadro kurdu. Anadolu takımları, bir önceki yıllara baktığımız zaman bence biraz geride. Ekonomik durumları da göz önüne alırsak yerli ve yabancı oyuncu hem çıkarmakta hem de getirmekte açıkçası biraz zorlanıyoruz. O konuda sıkıntılar var. Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı mücadelede 8 haftaya baktığımızda evet biraz fark ortaya çıktı. Ama ligin ilerleyen zamanlarında bu farkın biraz daha düşeceğini tahmin ediyorum ben. Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin üzerinde bir kadro oluşturdu. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 90 puanı aşacaklarını ben çok tahmin etmiyorum. İlerleyen zamanlarda ligin ortasında, sonlarında ve ikinci yarısında özellikle bu düşüşler olacaktır. Şu anki gözüken gidişata göre Anadolu takımlarına karşı her maçta üstün oynayacakları gözüküyor ama bir düşüş olacaktır. Bizim ligimizde Play-off sistemine açıkçası ben gerek duymuyorum. Baktığınız zaman reyting, yayın, stadyumlardaki taraftarların heyecanı, atmosfer açısından faydası olacaktır ama onun puanlaması nasıl yapılacak? Bir keresinde ülkemizde yapıldı ve Galatasaray 9 puan farkla öndeydi. Puanların yarısı silinince fark bir anda 5’e kadar düşmüştü. Orada bir haksızlık olmuştu. Sonuçta ligin kuralı belli. 20 takım, 34 maç üzerinden ligi en iyi bitiren şampiyon olmalı diye düşünüyorum. Play-Off sistemine gerek yok bence."

HAMZA HAMZAOĞLU:

"PLAY-OFF SİSTEMİ BELKİ BİR FARKLILIK VE HEYECAN GETİREBİLİR"

"Fenerbahçe ve Galatasaray, çok iyi transferler yaptı ve kadrolarını daha da güçlendirdi. Diğer takımlar da tabii maddi sıkıntılar yüzünden çok iyi transferler yapma şansını yakalayamadı. Her geçen gün makas biraz açılıyor. Böyle giderse daha da açılacak. Yayın gelirleri iyice düştü. O gelirlerle yaşayan kulüpler, şu anda bir de 14 yabancı kuralından dolayı inanılmaz bir borç sarmalına girdiler. Beklenen gelirler de gelmeyince euro ve dolar üzerinden anlaşmalar yapıldığı için borçlar her geçen gün büyüdü. Frene basmak zorunda kaldılar. Fenerbahçe’nin aldığı oyuncular, son yıllara baktığımızda bu sezon inanılmaz değer ve kalite kattı. Galatasaray da aldığı oyuncularla aynı şekilde geçen sene ve bu sene zaten adım adım hep daha iyiye doğru gitti. Şu anda daha diğer takımlar düşme yarışının içine girmedi. Onlarla sezon sonuna doğru maçlar yapılacak. Büyük takımlar için o maçlar çok daha zorlu geçiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın, ligi 85 puanın üzerinde bitireceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe İsmail Hoca’yla şu an dolu dizgin ve müthiş bir performans sergiliyor. Galatasaray da aynı şekilde bir performans sergiliyor. Galatasaray belki de kalesinde daha çok pozisyon görüyor ama yine de yediğinden 1 fazlasını atmayı başarıyor. Muslera da formda olduğu için fazla gol yemiyor zaten. Nasıl bir Play-Off sistemi düşünüyorlar? Sezonu aynı şekilde tamamen tamamlayıp, sezon sonunda bir play-off mu yoksa sezonu ikiye bölüp diyelim ki 10 takımdan aşağısı düşme grubu, 10 takımdan yukarısı şampiyonluk grubu olarak iki devreli lig gibi mi düşünüyorlar? Ona da bağlı biraz. Play-Off sistemi belki bir farklılık ve heyecan getirebilir. Bunun nasıl olacağı önemli. Diğer takımların en önemli heyecanı, kendi sahalarında oynadıkları büyük maçlardır. O maçlar olduğu zaman takımların bulunduğu şehirlere yeniden bir dinamizm ve hava katıyor. Eğer Play-Off sistemi olur, 10 takım kendi arasında bir şampiyonluk turuna dönerse, aşağıdaki takımlar o heyecanı farklı bir şekilde yaşayacaklardır. Yunanistan’da olduğu gibi mesela orada lig düşme grubu ve şampiyonluk grubu diye iki kısma ayrılıyor. O farklı bir heyecan katıyor. Bütün sezon bittikten sonra tekrardan bir şampiyon belirlemek için yapılan Play-Off bana göre doğru değil. 2011-2012 yılındaki gibi bir Play-Off formülü doğru değil. İlk yarı mesela bütün takımlar birbiriyle oynar, sıralamaya göre iki farklı grup yaparsın. İkinci yarıyı ilk 10 takım kendi arasında oynar, diğer ikinci 10 takım kendi arasında oynar. O zaman daha iyi olur. Büyük ve şampiyonluk yarışında olan takımlar kendi aralarında daha çok maç yapar. Bu durum gerçi diğer kulüplerle makası daha da çok açar. Onlar daha çok izlenir ve coşkuya sebebiyet verir ama farklı bir heyecan getirir. Şampiyonluğu daha çok kendi aralarında yaptığı maçlar belirleyeceği için daha doğru bir şampiyonluk yarışı olur diye düşünüyorum."

